入聯受挫 聯大給予巴人額外權利

以色列駐聯合國大使爾登十日不滿聯合國大會就給予巴勒斯坦政府在聯合國享有特權與權利進行表決，秀出刻正與以國交戰中的哈瑪斯領導人辛瓦的照片，稱給巴人政府特權就是給哈瑪斯國特權。（歐新社）

2024/05/12 05:30

獲143票通過 以色列怒斥噁心

〔編譯張沛元／綜合報導〕聯合國大會十日壓倒性表決通過給予上月爭取入聯失敗的巴勒斯坦自治政府在聯合國享有「特權與權利」，並呼籲聯合國安理會重新考慮巴勒斯坦的入聯要求。儘管此一表決僅具象徵意義，巴人政府仍稱此表決具有歷史意義，以色列則怒斥噁心。

九票反對 廿五票棄權

聯大在一四三票贊成、九票反對、廿五票棄權下，通過由阿拉伯聯合大公國與巴勒斯坦支持的給予巴人政府額外權利的決議案，投下反對票的九國為美國、以色列、阿根廷、捷克、匈牙利、密克羅尼西亞、諾魯、帛琉以及巴布亞紐幾內亞。

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此一表決結果反映出全球廣泛支持現僅為觀察員的巴勒斯坦成為聯合國正式會員，以及許多國家對加薩戰爭死亡人數節節高升的憤怒。加薩走廊的實際管控者是與以色列爆發衝突的伊斯蘭激進組織哈瑪斯，而非爭取入聯、僅控制約旦河西岸的巴人政府。

巴人政府上月申請成員聯合國正式會員，決議案依規定先送交安理會，若通過才能送交聯大並獲至少三分之二成員國同意才能入聯，但美國在安理會階段就一票否決將之打回票。相較於安理會，聯大表決並無否決機制，只要三分之二會員國、即一一八票同意就能過關；但巴人政府如今因聯大決議案而享有若干新權利與特權，然其在聯合國中的身分仍是無投票權的觀察員。

入聯案 被美一票否決

巴人政府駐聯合國大使曼蘇爾在表決前期許巴勒斯坦終將在聯合國享有合法地位，以國駐聯合國大使爾登則怒嗆該決議案形同給予刻正與以色列交戰中的哈瑪斯特權與權利；美國駐聯合國副大使伍德則稱該決議案「無效」，與重申當初在安理會一票否決時的立場，即華府支持巴人建國，但不支持以入聯方式宣布建國。

為避免中國與俄羅斯的顧慮，聯大決議案的內容曾進行修改，原始版稱給予巴人政府確保在全面與有效參與聯合國大會與各種會議上，享有「與成員國同等的權利與特權」，但顧及反對科索沃入聯的俄羅斯與反對台灣入聯的中國的情況下，「與成員國同等」的措辭被刪，以及附註巴人政府享有的權利與特權為「特例而非先例」。

以色列駐聯合國大使爾登十日當眾把聯合國憲章放入碎紙機絞碎。（歐新社）

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