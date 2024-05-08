與習談及東亞 馬克宏關切台海緊張

法國總統馬克宏與中國國家主席習近平出席巴黎馬瑞尼劇院舉辦的第六屆法中商業理事會。（美聯社）

2024/05/08 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕法國總統馬克宏與中國國家主席習近平六日在法總統府愛麗榭宮進行雙邊會談，聚焦在以烏俄衝突為核心的全球、區域危機。馬克宏在三十分鐘的聯合記者會致詞時提到，雙方討論到了對海峽兩岸在內的東亞危機的擔憂。

馬習會是以區域衝突為議題中心。據中央社報導，馬克宏表示，雙方在會談中提及台海緊張情勢，討論到對包括海峽兩岸，以及加速飛彈和核武計畫的北韓的東亞危機的擔憂。談及烏俄衝突，馬克宏指出，習近平在會談期間重申一年前所做出的承諾，那就是不交付武器或援助給俄羅斯，並嚴格管控中國出口可用於軍事用途的軍民兩用貨物。

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習近平在記者會中說，中方「反對利用烏克蘭危機甩鍋，抹黑第三國，煽動新冷戰」的行徑。另承諾為推動建設持久和平、中方願同法方一同以即將到來的巴黎奧運為契機，倡議運動會期間全球停火止戰。

法議員批向獨裁者示好

習近平七日抵達位於庇里牛斯山北麓的塔布訪問，與馬克宏共遊山區並共進午餐。此處是馬克宏外婆故鄉，「路透」指他試圖透過此一非正規場合尋求與習近平建立私人關係，進一步說服習在貿易問題上讓步。

不過，法籍「歐洲議會」議員格魯克斯曼向德國RTL電台表示，馬克宏試著採取向獨裁者示好的手段，在過去五年討好俄國總統普廷，「這一切最後換來的是什麼？對烏克蘭的入侵和對民主的威脅」。

在轉往塞爾維亞訪問前，習近平在塞國報紙發表文章，提及廿五年前五月七日科索沃戰爭期間，北約轟炸中國駐南斯拉夫使館，炸死三名中國記者，「我們永遠不應該忘記這一點」。

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