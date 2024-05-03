日法相互准入協定 啟動簽訂談判

法國總統馬克宏2日在巴黎愛麗榭宮歡迎來訪的日本首相岸田文雄。雙方敲定將啟動「相互准入協定」（RAA）的簽訂談判，加強國防合作。（法新社）

2024/05/03 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京二日報導〕日本首相岸田文雄二日與法國總統馬克宏舉行會談，雙方敲定將啟動「相互准入協定」（RAA）的簽訂談判。法國將是繼澳洲、英國和菲律賓之後第四個與日本簽訂RAA的國家，雙方將透過部隊互訪和共同訓練加強國防合作。

由於中國國家主席習近平也預定五日訪問法國等歐洲三國，並與馬克宏舉行會談，馬克宏向來主張不附庸美國的「歐洲戰略自主」，還曾表示要避免捲入美中之間因台灣所爆發的衝突，被批評為親中。

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岸田搶在習之前訪法

岸田這次訪法，名義上是為出席在法國舉行的「經濟合作暨發展組織」（OECD）部長級理事會議，不過搶在習近平訪法前早一步與馬克宏會談，也頗有固樁的意味。

岸田當地時間二日上午先與法國總理阿塔爾進行約四十分鐘的會談，這是兩人的首次會談，雙方就烏克蘭和東亞局勢交換意見，並確認雙方將加強合作。

現年三十五歲的阿塔爾是法國最年輕的總理，他非常親日，也是法日友好議員聯盟的成員，曾訪問過奈良，岸田特別帶來了日本知名動漫「七龍珠」的角色木偶當伴手禮；七龍珠是法國人熟悉的日本動漫，他為阿塔爾準備七龍珠角色木偶，為馬克宏則準備了刻有七龍珠的日本傳統玻璃工藝品「江戶切子」。

深化印太軍事合作

二日中午岸田與馬克宏進行午餐會談，綜合日媒報導，雙方在會中敲定將啟動RAA的簽訂談判。

由於中國持續擴張海上霸權，日本希望透過與在太平洋地區擁有領土的法國加強安保合作，共同維護海洋秩序。雙方簽訂RAA後，將更有利於在印太地區舉行聯合演習。

法國在南太平洋擁有法屬新喀里多尼亞及法屬玻里尼西亞，一般認為即使馬克宏不想附庸美國，但為保護在南太平洋的利益，對中國在印太地區頻繁進行軍事活動仍抱持高度警戒。

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