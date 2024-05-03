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索羅門前外長勝選 親中路線不變

索羅門群島前外長馬內列二日在國會表決中勝出當選新總理，料將持續前朝的親中路線。（法新社）

索羅門群島前外長馬內列二日在國會表決中勝出當選新總理，料將持續前朝的親中路線。（法新社）

2024/05/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕大洋洲島國索羅門群島前外長馬內列（Jeremiah Manele）二日當選索國新總理，馬內列與立場親中的前總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）系出同黨，當選後誓言將延續與北京維持密切關係的親中政策。

與台斷交 蘇嘉瓦瑞大選失利

索國四月國會大選後無任何政黨拿下足以自行執政席次，總理人選因而改由剛當選的國會議員秘密投票決定；任內與台灣斷交的蘇嘉瓦瑞因率領國會大選失利不尋求連任，其所屬的「我們的黨」（OUR）改推在二○一九年台索斷交時擔任外長的馬內列爭奪大位，馬內列最後在五十席的國會中拿到卅一票，反對黨聯盟推舉的民主改革派人士瓦爾（Matthew Wale）只拿到十八票。

馬內列在順利接班後首度以總理之姿發表演說時，承諾誠信執政以及國家利益優先。馬內列樂見這次表決並未出現過去常見的暴力與破壞，「人民已發聲…我們今天讓全世界看到我們已比過去更好」；此外，馬內列也誓言打造一個聚焦於改善經濟與推動疫後復甦之路的「全國團結政府」。

馬內列個性未如前任強勢

觀察家認為，馬內列將延續索羅門群島的親中路線；儘管他不太可能推翻索國政府的親中立場，但對澳洲與美國等索國傳統夥伴而言，相較於個性強勢的蘇嘉瓦瑞，與馬內列共事將更輕鬆容易。紐澳政府已表態期許與馬內列政府合作。澳洲國立大學太平洋問題專家史密斯就說，也許口吻會有所不同，但他不認為索國新政府在政策上會有何顯著改變。前澳洲駐索國外交官索拉表示，馬內列擁有與所有國際夥伴良好合作的良好紀錄，而蘇嘉瓦瑞是一個兩極分化的人物。

澳洲總理艾班尼斯表示，期待與馬內列密切合作，「澳洲和索羅門群島是親密的朋友，我們的未來是相連的」。

值得注意的是，在馬內列接下總理重任時就站在身旁的蘇嘉瓦瑞，是會完全釋權，還是轉任新政府資政發揮其影響力。史密斯說，蘇嘉瓦瑞日後是否會成為幕後影武者還有待商榷。

2019年台索斷交時擔任外長的馬內列，與中國外長王毅在簽署建交公報上握手。（路透檔案照）

2019年台索斷交時擔任外長的馬內列，與中國外長王毅在簽署建交公報上握手。（路透檔案照）

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