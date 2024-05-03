美制裁挺俄新名單 中企數量刷新

烏軍在東部頓內茨克地區構建一個壕溝系統，嚴陣以待。（法新社）

2024/05/03 05:30

鎖定近300家企業和個人 包括20家中企

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國二日宣布對俄羅斯實施大規模新制裁，針對涉及參與俄國工業和軍事發展的近三百家企業和個人展開行動，其中包括廿家中國和香港企業。這是華府迄今對俄制裁措施中對中國企業最廣泛的行動之一，也是涉及最多中企的一次。

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美國財政部對近兩百個目標實施制裁，國務院則瞄準八十多個目標，名單中包括數十個協助俄羅斯從國外獲得技術和設備的參與者，被制裁的實體包括俄國本土企業，以及中國、土耳其、亞塞拜然、吉爾吉斯、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞等國公司。根據美國國務院，這次的制裁針對協助俄國研發和供應軍民兩用航太製造和技術設備的中國實體。具體來說，這些行動鎖定對於俄羅斯國防工業至關重要的產品生產商和出口商。

首度制裁火藥纖維素廠商

華府也首次針對棉纖維素和硝酸纖維素的製造商和供應商實施制裁，這些纖維是製造火藥、火箭推進劑和其他炸藥的前驅體，中俄的多家公司因參與這些材料的貿易而受到制裁，美方也擴大限制俄羅斯未來運輸液化天然氣（LNG）的能力。

制裁名單中的中企包括香港「超達科技」公司，被控對俄出口二九三批電子產品，包括可用於無人機的零件；「中成重裝防務科技山東集團」公司則被指控向俄國瓦格納傭兵集團供應物資等。中國外交部二日強硬回應，敦促美方停止抹黑和遏制中國，停止肆意實施非法和單邊制裁，「北京將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益」；中國駐美大使館發言人劉鵬宇也表示，中國堅決反對美國對其實體的非法制裁，強調中俄經貿交往合乎世貿規則，不應受第三方干擾，將捍衛企業權益。

美參院通過禁進口俄鈾法案

與此同時，美國參院一日最終通過禁止進口俄羅斯鈾的法案，預計不久後由總統拜登簽署生效。據美國能源資訊管理局統計，美國核電廠約有十二％的鈾來自俄羅斯。預計這項鈾禁令將使俄羅斯收入至少減少十億美元。美國在前年初俄揮軍入侵烏克蘭後禁止了俄羅斯石油進口，但沒有禁止鈾進口。

美控俄違用化武 對付烏軍

美國國務院一日也發表聲明，指控俄羅斯違反「禁止化學武器公約」，使用俗稱「氯化苦」（Chloropicrin，三氯硝基甲烷）的化學藥劑與「防暴劑」（催淚氣體），試圖驅離堅守陣地的烏軍。氯化苦是一種油性物質，被稱為窒息劑，會損傷肺部，對皮膚、眼睛和呼吸系統造成嚴重刺激，在第一次世界大戰期間被廣泛當作催淚瓦斯使用。

彭博報導，美國將對協助俄國生產化武的公司和個人實施制裁，也將制裁與俄國反對派領袖納瓦尼獄中死亡有關聯的三人。克里姆林宮發言人佩斯科夫二日表示，美國的指控「完全沒有根據」，俄羅斯「一直並將繼續履行其國際法義務」。俄羅斯是「禁止化學武器公約」簽約國。

烏克蘭在與俄軍的激烈戰鬥中，因缺乏防禦工事而遭受重大傷亡。為了因應俄羅斯即將發起的下一輪攻勢，烏克蘭正加緊建設防禦工事，但姍姍來遲的建設恐使烏克蘭陷入戰爭泥潭。圖為烏軍在哈爾科夫地區築起「龍牙防線」，阻止俄軍戰車進攻。（美聯社）。

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