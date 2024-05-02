陸戰合作 義法德集中資源抗中

義大利國防部長克羅塞托（左）4月29日在法國科西嘉島，與法國國防部長勒克努（右二）簽署合作意向書，擬共同建立歐洲陸戰工業中心，與中國競爭。（法新社）

2024/05/02 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕為與中國之流的大國競爭，法國日前分別與德國及義大利簽署協議和意向書，將聯合開發全新的歐洲戰車「主要地面作戰系統」（Main Ground Combat System, MGCS），透過成立「歐洲陸戰工業中心」來促成工業上的工作共享，可望為地面作戰系統帶來真正技術突破。

根據義大利國防部發布新聞稿，義國國防部長克羅塞托與法國國防部長勒克努四月廿九日在法國科西嘉島會面，並於會後簽署合作意向書，擬共同建立歐洲陸戰工業中心。

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義法建陸戰工業中心

克羅塞托表示，為因應複雜局勢挑戰，義法等大國需加強合作以確保歐洲未來，「分裂使我們弱化，但團結的歐洲將變得更強大」。他說，歐洲陸戰工業中心將匯聚義法在該領域最好的公司，目標是集中歐洲頂尖科技建立更強力量，「因為若我們要跟中國這樣的國家競爭，須系統性全面投入金錢、科技、工業技術、人力，才能打造更堅實的國防工業，足堪提供軍隊所需的有效裝備和武器」。

義大利國防部透露，歐洲陸戰工業中心的戰略目標，包括強化「主要地面作戰系統」，也盼整合人工智慧（AI）等尖端科技的研發，確保歐洲國防工業的優勢地位與自主性；義法此番合作標誌「歐洲國防一體化」邁出重要一步，歐洲國防一體化是鞏固大西洋聯盟的重要支柱。

在此之前，經過漫長的政治與工業協商，以確保此由德國主導的研發計畫能五五均分，法國防長勒克努四月廿六日在巴黎與德國國防部長佩斯托瑞斯簽署聯合開發次世代的「主要地面作戰系統」協議的第一階段。勒克努當天在聯合記者會上表示，雙方談判協商的核心在於戰車的未來，而非未來的戰車，將想辦法解決工業工作共享此一棘手問題。

德法合作開發歐洲戰車

兩位防長強調，德法合作計畫願景非僅限於下一版的豹式戰車；套句佩斯托瑞斯的話，該計畫的願景是「全新產物」，一種部分是無人操作、採用新技術及具備人工智慧的自動化系統，這將是地面作戰系統真正技術突破。

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