安理會禁太空核武決議 遭俄否決

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞廿四日在聯合國安全理事會動用否決權，反對美國和日本提出的重申一九六七年外太空條約承諾決議草案。（美聯社）

2024/04/26 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕聯合國安全理事會廿四日就美國、日本上月十八日提議以來經六週談判的「重申一九六七年《外太空條約》承諾」決議草案進行表決，結果雖有十三票贊成，但俄國投下關鍵否決票，中國則棄權。會後，美、俄代表相互反詰，指控對方為外太空相關禁令違規者。

一九六七年簽署的《外太空條約》有「太空憲法」之稱，規範從事航太活動所應遵守的十項基本原則，包括不得在繞地球軌道及天體外放置或部署核武器及任何其他大規模毀滅性武器；締約方多達一一四國，包括美、俄、中。

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安理會廿四日決議草案則要求安理會十五個理事國呼籲「所有國家對和平利用外太空和防止外太空軍備競賽的目標做出積極貢獻」，及「不要採取違背這一目標和現有相關條約的行動」。

美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德在表決後質疑俄國，「如果你們遵守規則，為什麼不支持一項重申規則的決議？你們到底在隱瞞什麼？」直呼俄方否決「是一種恥辱」。

知情人士指出，美國情報官員評估俄國計畫部署太空核彈，其引爆的電磁輻射將使龐大的衛星網路失效。美國國安顧問蘇利文廿三日發表聲明，重申美方評估「俄國正在研製攜帶核裝置的新衛星。我們聽到普廷總統公開表示，俄國無意在太空部署核武。若是如此，俄國就不會否決這項決議」。

對於美方指控，俄國駐聯合國大使涅班濟亞（見圖，美聯社）指責華府試圖抹黑，反問「我們希望禁止在外太空部署任何類型的武器，而不僅僅是大規模殺傷性武器，但你們不希望這樣……讓我問你們同樣的問題：為什麼？」表決前，俄、中曾提議修改決議草案，增加呼籲所有國家「永遠防止在外太空部署武器」文字；但此案僅獲安理會七票贊成、七票反對、一票棄權。

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