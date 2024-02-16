對付衛星 美示警俄研發太空核武

俄國總統普廷（圖右）十四日在莫斯科接受俄國電視台記者專訪，被問及美國總統拜登與前總統川普那一位勝選對俄國更有利時，毫不猶豫地笑著回答說「拜登」。普廷說，「拜登是一個更有經驗且可預測的人，是一位老派的政治家」，但也補充說，「我們會與任何獲得美國人民信任的美國總統合作」。（歐新社）

2024/02/16 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕多家美國媒體十四日報導，根據不具名知情官員，美國政府已告知國會和盟邦，俄羅斯在用來威脅美國人造衛星網的新型以太空為基礎的核武上取得進展，令美國面臨「重大」新國安威脅；美國國會共和黨人已呼籲行政部門公布更多情報細節，俄國則反批美方的說法是「惡意捏造」。

恐威脅民用通訊、國際軍事指揮

報導中指出，所謂的新國安威脅，係指俄羅斯正在研發的太空反衛星核子武器；俄國尚未部署此等傷害人造衛星、恐構成國際威脅的太空武器，但一旦成功部署，將能摧毀民用通訊、太空偵察，以及美國與盟國的軍事指揮控制任務，而且一名前官員說，美國目前尚無對付這類武器以及保護自家人造衛星的能力。

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紐約時報指出，爆料官員雖並未詳述上述有關俄國太空新能力之情報的細節，但稱該新情報令人質疑，俄羅斯是否準備放棄一九六七年聯合國「外太空條約」（Outer Space Treaty）。該條約禁止所有的軌道核武。如果俄羅斯退出外太空條約，同時讓限制戰略核武彈頭數量的「新戰略武器裁減條約」（New START Treaty）在二○二六年二月到期失效，恐將引發自冷戰結束後從未見過的新武器競賽。

該事之所以曝光，部分原因在於眾院情報委員會主席特納（Michael Turner）呼籲拜登政府將上述情報解密…「我請拜登總統解密與此威脅有關的所有資訊，好讓國會、政府和友邦能公開討論因應這項威脅的必要行動」。共和黨籍眾院議長強生則敦促同僚審慎行事，「沒有必要引起恐慌」。

是否解密情報來源 美意見兩極

但白宮對特納此舉感到不滿，擔心他的要求解密聲明恐令美方失去俄國重要情報來源；畢竟該情報雖然重要，但並非具有迫在眉睫威脅的警告。由於俄國看似不會在近期部署此等武器，故此事不被視為迫切威脅。美國國家安全顧問蘇利文十四日被記者多次追問相關話題，仍不願透露口風，只說「我相信拜登總統將做的決定會確保美國人民的安全」。

俄羅斯國營塔斯社（TASS）報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫十五日表示，不會在白宮公布細節前置評，但稱華府的警告顯然意在讓國會批准更多經費；佩斯科夫說，白宮發出此等警告顯然意在鼓勵美國國會批准撥款法案…「我們等著看白宮會耍什麼陰謀」；俄國副外長雷雅布可夫也反控美方的警告是「惡意捏造」。

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