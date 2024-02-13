芬蘭大選 親歐前總理險勝

芬蘭前總理史塔布11日擊敗前外交部長哈維斯托，當選芬蘭第13任總統，與妻子在國家聯合黨總部接受支持者歡呼。（美聯社）

2024/02/13 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕芬蘭十一日舉行總統選舉第二輪投票，國會第一大黨國家聯合黨候選人、前總理史塔布（Alexander Stubb）擊敗前外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto），當選芬蘭第十三任總統。史塔布是親歐洲派和烏克蘭的堅定支持者，對俄羅斯採取強硬立場。他勝選後承諾將國家帶入北大西洋公約組織（NATO）防禦聯盟核心，以防止俄國侵犯，並強調芬蘭對烏克蘭的支持「沒有上限」。

最終計票結果顯示，史塔布得票率為五十一．六％，微幅領先哈維斯托的四十八．四％，成為自二○○○年哈洛寧當選首位女總統以來，芬蘭最激烈的一場總統選戰。

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史塔布：讓芬蘭成北約核心成員

五十五歲的史塔布曾擔任歐洲議會議員、芬蘭總理、外長、財長、歐洲事務和對外貿易部長。他勝選後告訴媒體，希望看到芬蘭成為北約核心成員，「我們將是一個安全提供者，而不是安全消費者。我們的北約成員資格不會有上限。在歐洲，我們擁有最強大的防禦力量之一，我們是北約的安全資產。」

俄羅斯二○二二年入侵烏克蘭，促使芬蘭放棄數十年來軍事不結盟政策，於去年四月加入北約。史塔布說：「我們歐洲人要顧好自己的防務，這點非常重要」。

史塔布將於三月一日宣誓就職。不同於大多數歐洲國家，芬蘭總統在制定外交和安全政策方面，與總理領導的政府共同擁有行政權，尤其是涉及歐盟以外國家，如美國、俄羅斯和中國。芬蘭總統還是武裝部隊最高統帥，這在歐洲當前安全環境和芬蘭地緣政治情勢瞬息萬變的情況下，尤為重要。

烏克蘭總統澤倫斯基是最早祝賀史塔布的外國政要之一，他在Ｘ平台（前稱推特）發文表示：「烏克蘭和芬蘭，以及其他合作夥伴團結一致，加強了整個歐洲和我們大陸上每個國家的安全。我期待推進我們的關係，共同展望一個自由、團結且獲得良好防護的歐洲。」

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