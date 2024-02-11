車諾比狼群基因突變 可抗輻射致癌

二〇一六年在烏克蘭車諾比核災輻射禁區內所見的狼群。（路透檔案照）

2024/02/11 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕科學家監測烏克蘭車諾比核災輻射對當地野生動物的影響，發現棲息在輻射禁區的狼群出現基因突變，使其具有抵抗輻射致癌的能力。科學家希望這項發現，能有助於人類對抗癌症。

一九八六年車諾比核災後，核電廠週邊面積一千平方英里（約二五九○平方公里）範圍被劃為輻射禁區，禁止人類活動。普林斯頓大學演化生物學家洛夫（Cara Love）研究輻射污染對禁區內、外野生動物影響，二○一四年到車諾比核災禁區，為當地狼群裝上監測項圈，這些狼群終其一生每天接觸到的輻射量約一一．二八毫侖目（millirem），是人類工作人員法定安全暴露量上限六倍多。

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據英國每日電訊報報導，洛夫的團隊透過檢驗血液了解狼群身體的致癌輻射線的反應，結果發現禁區內的狼群免疫系統發生類似癌症患者經過放射線治療後的改變，更重要的是，研究找出牠們出現似乎可對抗癌症的特定基因突變區。

近年研究人員發現，人類離開讓車諾比核災禁區的野生動物族群欣欣向榮，現在已成狼、野豬、野牛、鹿等動物的天堂，也有多達六十種罕見植物，這片禁區現在是歐洲大陸第三大自然生態區，往往被視為是核災意外帶來的一場恢復自然生態樣貌實驗。

先前的研究已發現，植物接觸輻射會加速基因突變，一些植物物種演化出新的化學物質，使其更能抵抗輻射傷害，保護植物基因。

科學家指出，早期植物在演化過程中，地球的自然輻射值遠比現在還高，或許有能力啟動蟄伏的能力來生存下去，但是較大型動物是否也具有這種保護性的調適能力，還不清楚。

洛夫在上月召開的「綜合與比較生物學學會」（SICB）西雅圖年會上發表這項研究成果。研究團隊希望，這項研究最終能找出增加人類對抗癌症勝算的基因突變。

車諾比#輻射#癌症

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