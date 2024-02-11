印尼總統大選 現任防長民調領先

參選總統的印尼國防部長普拉伯沃十日在雅加達舉辦選前最後造勢活動。（法新社）

2024/02/11 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕印尼將在十四日舉行全國大選，選出該國十年來新一位領導人，接任人氣居高不下的現任總統佐科威。依據十日發布的最新民調，七十二歲的現任國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）獲得五十二％支持度，有望直接在首輪投票勝出。普拉伯沃陣營主張延續佐科威的經濟發展路線。其任內與中國維持緊密經貿關係。但普拉伯沃也表明會在華盛頓與北京的角力之間採取更中立的外交政策。

與中國維持緊密經貿關係

十日為大選最後一天造勢，接下來三天為「冷靜期」，禁止任何候選人從事競選活動。印尼人口達二．七億，登記選民超過二億，全球第三大民主國家；總統任期五年，可連任一次。身為廿國集團（G20）中富含礦物資源的經濟體，印尼力圖發展為與電動車產業鏈相關的跨國企業的未來中心。

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印尼LSI民調機構針對一二二○位民眾所做的調查顯示，三度參選的普拉伯沃以逾五十％支持度大幅領先，十日在雅加達體育館舉辦的造勢大會估算湧入近十萬人。普拉伯沃上屆大選敗給佐科威後，加入內閣成為防長。他在已故總統蘇哈托獨裁統治期間掌握軍權，曾鎮壓東帝汶獨立運動及一九九八年學生民主運動，留下人權汙點。

五十四歲前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）的造勢場合亦擠進超過八萬名支持者，民調則以二十三．三％居次；五十五歲的執政黨民主奮鬥黨（PDIP）候選人甘查爾（Ganjar Pranowo）以二十．三％排在第三。

彭博指出，佐科威二○一四年上任時提出一系列具有野心的經濟及基礎建設議程，中國在其中扮演最主要的外國投資來源，包括「一帶一路」倡議下協助建設，於去年開通啟用的首條高速鐵路「雅萬高鐵」。根據印尼政府統計，中國去年的投資金額達七十四億美元，美國的直接投資額為卅二．八億美元。

阿尼斯與甘查爾主張要對中國影響力抱持更加謹慎的態度。不過分析認為，印尼的外交政策不太可能因大選結果而改變，無論誰勝選都將承襲相同的結構性問題和機會。

副手是現任總統之子

額外引發討論的是，普拉伯沃選擇的競選搭檔為佐科威長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka），此舉無疑可吸收佐科威高人氣所帶來的效益。

然而，吉伯朗是在去年十月憲法法庭做出爭議判決，讓年僅卅六歲的他能夠不受年齡限制參選。佐科威本人強調會在選戰保持中立，但他身執政黨黨員，一直不表態支持執政黨總統候選人甘查爾，還數度與普拉伯沃公開同框，被質疑是在暗助兒子成為副總統以延續政治勢力。

印尼總統大選

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