涉竊核彈機密 美華裔研究員被捕

加拿大資安研究機構「公民實驗室」發現，歐洲、亞洲和拉丁美洲有100多個偽裝成在地新聞媒體的網站推廣親中內容，其背後都可連結到中國某公關公司。（路透）

2024/02/09 05:30

祕密參與中國千人計畫

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國司法部七日表示，生於中國、來自加州聖荷西的美籍研究人員龔晨光（Chenguang Gong，譯音），被控竊取包括為美國政府所研發、用於偵測核彈發射之科技在內的商業機密，六日被逮捕與控罪。龔男若遭到定罪，最重將判處監禁十年。

若定罪可重判10年

司法部在聲明中說，現年五十七歲、二○一一年歸化為美國公民的龔男，被控將超過三千六百多份檔案，從他在去年一月到四月以紅外線感測器電路設計經理之身分短暫任職的一家美國研發公司，轉移到個人儲存設備中。當局並未點名是哪家公司遭龔男竊密，僅稱該公司位於加州馬里布，是一家為美國防部與其他政府部門研發紅外線感應器的業者；至於龔男用來儲存機密的三個儲存設備，也還有兩個沒被聯邦調查局找到。

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根據法庭文件，被龔男轉存的文件，包括天基系統所使用的紅外線感測器的藍圖，這些感測器可用來偵測核彈發射以及追蹤彈道飛彈與高超音速飛彈；這些科技若落入外國行為人之手，恐危及美國國家安全。

此外，被龔男轉存走的文件，據稱還包括可讓美軍飛機偵測追熱飛彈與採取反制措施的感應器的藍圖。

美國司法部表示，龔晨光竊取的技術「如果被國際行為者取得，將對美國國家安全構成危險」。

美國聯邦檢察官埃斯特拉達說，龔男曾尋求對中華人民共和國提供資訊以援助共軍…「我們知道，包括中華人民共和國在內的外國行為者，正積極尋求竊取我們的技術，但我們將透過保護美國企業與研究人員的創新，持續對此威脅保持警惕」。

調查還發現，龔男從二○一四年到二○二二年受雇多家科技公司期間，曾祕密參與中國向全球廣招人才的「千人計畫」，遞交多份科研申請書；龔男還在二○一九年一封電郵中表示，他曾任職美國軍工企業，自認能對中國高端軍用積體電路有所貢獻。

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