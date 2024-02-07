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TikTok演算法 放大仇女內容

最新研究顯示，TikTok等社群平台的演算法，會放大針對女性的憎恨、厭惡、偏見等貶抑女性的「有毒」內容。（美聯社檔案照）

最新研究顯示，TikTok等社群平台的演算法，會放大針對女性的憎恨、厭惡、偏見等貶抑女性的「有毒」內容。（美聯社檔案照）

2024/02/07 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國倫敦大學學院與肯特大學「更安全滾動」研究團隊發現，影響年輕人甚鉅的社群媒體平台，正把針對女性的憎恨、厭惡、偏見等貶抑女性的「有毒」內容擴張放大，並由螢幕傳入現實世界，逐漸成為當今校園常態，社群媒體演算法為始作俑者。以「抖音」國際版「TikTok」為例，研究人員進行觀察的七天中，該平台推薦的「仇女」內容比率竟由十三％增加到五十六％。

仇女片推播比率 7天內增為4倍

首席研究員倫敦大學學院資訊研究副教授雷潔（Kaitlyn Regehr）表示，「『TikTok』和其他社群媒體網站的演算法流程，鎖定人們的弱點，例如孤獨感或失控感——並將有害內容遊戲化」，「當年輕人對諸如自殘或極端主義等主題進行微量關注時，對他們來說，這感覺就像是娛樂」；「有害觀點及比喻現在於年輕人之間變得常態化」，「線上消費正影響年輕人網路外的行為」，「我們看到這些意識形態正由螢幕往校園移動」。

研究人員探訪製作網路激烈內容的年輕人，藉此創建一些可能容易變得激進的青少年男孩原型。接著在TikTok上為每種原型建立帳號，而每個帳號都有特定的興趣愛好，如尋求男子氣概或孤獨感，接著研究人員在七天內觀看TikTok為每個帳號推薦的一千多部影片。研究發現，最初TikTok演算法推薦的內容符合原型所表達的興趣，但之後五天，演算法推薦的含有物化、性騷擾或貶抑女性的仇女影片數量增為四倍，從推薦影片的十三％增加到五十六％。

研究團隊認為，上述發現可能適用於其他社群媒體平台；至於解決之道，徹底禁用手機或社群媒體反而「可能會無效」，建議採取「健康的數位飲食」，並呼籲英國政府和英國通訊管理局（Ofcom）制定新的「網路安全法」。

上週發表的另一項指出，一九九○年代末葉至二○一○年代前期出生的「Ｚ世代」，比第二次世界大戰結束後出生的「嬰兒潮世代」，更可能相信女性主義弊大於利；「仇女」內容被「推播」給年輕人後，有焦慮問題及心理健康狀況不佳的男孩面臨的風險較大。

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