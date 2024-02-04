避免開戰 拜登推遲報復伊朗行動

在約旦基地遇襲身亡的三名美軍士兵遺體，二日移靈回到德拉瓦州空軍基地，美國總統拜登與第一夫人吉兒率同國防部長和多位高階將領親自迎接。（美聯社）

2024/02/04 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美軍三名駐約旦士兵一月廿八日在伊朗支持的民兵組織攻擊下身亡，但美國政府在事發將近一週後才在二日做出武力回應，遭共和黨批評反應速度和力道皆不足。外交專家分析，推遲攻擊的做法可讓伊朗有時間撤出人員，從而避免美國和伊朗之間直接、廣泛的衝突，這是美國在應對伊朗這類國家時的必要舉措。

美軍二日轟炸伊拉克和敘利亞七個地點，襲擊伊朗革命衛隊「聖城部隊」及其附屬民兵組織，共有逾八十五個目標遭擊中。華府智庫「美國進步中心」專家麥瑪納斯認為，這次攻擊代表事件的「重大升級」，但她對其影響程度持懷疑態度，「我們還沒看到類似的打擊產生嚇阻作用」。

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美國國防部負責中東事務的前副助理部長穆洛伊向「英國廣播公司」（BBC）表示，美國延後做出報復打擊，可能是讓革命衛隊人員「離開將受攻擊的設施」，此舉可在不讓情勢升級的情況下，削弱民兵組織攻擊美軍的能力，儘管這可能不會對未來的攻擊起到嚇阻作用，最終好處將是「避免美國和伊朗之間發生直接戰爭」，惟拜登政府否認有「提前通報」意味，反而強調是天氣因素導致難以儘早實施報復，二日才是發動攻擊的最佳條件。

然而，國會共和黨人很快譴責拜登的做法對伊朗過於寬容。聯邦參議院軍事委員會共和黨籍首席成員韋克爾抨擊拜登未能讓伊朗付出足夠高的代價，且花了太多時間做出回應，「讓他們有時間轉移和隱藏」。參議員穆林直言拜登的做法和更強硬的前總統雷根和川普形成對比，直言真正的嚇阻應是「砍掉蛇的頭」。

華府「阿拉伯波斯灣國家研究所」研究員伊比斯指出，延後採取行動似乎是美國發出的訊號，表明「他們不會對伊朗境內發動攻擊」。伊比斯認為，如果拜登真的襲擊伊朗，像川普這樣的共和黨人就會譴責拜登是好戰份子，所以拜登才會避開這個「國內政治陷阱」，避免美國陷入更嚴重的衝突。

美軍二日出動B-1長程戰略轟炸機，對伊拉克和敘利亞境內由伊朗支持的民兵組織發動報復打擊。（路透）

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