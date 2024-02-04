外國勢力滲透 新加坡點名港富商移民說明

新加坡首度引用去年底生效的反外力干預內政的法律，準備將多年前從香港移民新加坡的親中商人陳文平，列為意圖在新加坡促進他國政治利益、必須被星國加以管制的「具政治影響力者」。（取自網路）

2024/02/04 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕新加坡《聯合早報》三日報導，星國政府二日首度引用去年底生效的「防止外來干預（對應措施）法令」（FICA）的相關條文，考慮將商人陳文平列為受外國勢力影響的「具政治影響力者」。星國政府並未透露陳文平與哪個外國勢力有關，但據信應是中國。

首度動用外國干預法

報導中指出，星國內政部二日表示，該部下轄的外國關係與政治訊息披露註冊處經評估後認為，陳文平有可能受到外國勢力影響，以及願意促進外國勢力的利益。他所從事的活動是為了在新加坡促進政治目的，因此依FICA對他採取因應措施，於同日發出通知，陳文平可在十四天內向當局陳情，抑或可在被列為具政治影響力者後向內政部長上訴。

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根據規定，陳文平一旦被正式列為具政治影響力者，今後每年得向內政部下轄的註冊處，申報他所獲取的政治捐款、與外國政治或立法機構的關係，以及外國政府給予的移民福利，未依規定揭露將被罰款。

新加坡在二○二一年十月通過FICA以防外力企圖干預內政，其中有關本地代理人的條文在去年十二月廿九日生效。根據FICA，所有直接參與星國政治者都會被列為具政治影響力者並加以管制，此外，當局也有權將有意在新加坡達成政治目的個人或組織列入其中。

現年五十九歲的房地產大亨陳文平生於香港，一九九○年移民新加坡，九三年成為公民，現任新加坡香港商會會長與由香港移民組成的九龍會會長。對被列為具政治影響力者，他向《聯合早報》大呼「一頭霧水」。

星國官方並未說明如何判定陳文平可能受外國勢力影響，亦未說明事涉哪國；但根據網路資料，陳過去曾參加政協會議，稱中國為「祖國」。

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