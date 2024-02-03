不升高緊張 美多層次反擊親伊朗民兵

美國宣布將對中東地區親伊朗軍事組織實施一系列反擊行動，但會避免緊張情勢擴大。圖為伊朗總統萊希（中）二日參訪伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍軍備。（路透）

2024/02/03 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀一日在五角大廈記者會宣布，將對中東地區的親伊朗軍事組織發動一系列打擊，做為上月廿八日美駐約旦軍事基地「第廿二號塔」（Tower22）遭無人機攻擊、造成三死逾卅傷的回應，「我們會做出多層次回應，我們有能力依照情勢多次回擊」。

奧斯汀說，「我們要追究主事者的責任，並尋求進一步削弱其能力」。但也重申，華盛頓的諸多考量都在確保反擊行動不會引發緊張情勢飆升。

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奧斯汀提到，反擊的地區為敘利亞並可能納入伊拉克；未提確切時間和地點。自去年以哈衝突以來，派駐中東的美軍已在伊拉克、敘利亞、約旦和葉門外海遭受伊朗支持的武裝團體攻擊超過一六○次，本次為美軍陣亡首例。

認定伊朗金援推波助瀾

伊朗嚴詞否認涉入對第廿二號塔的攻擊行動，警告美國切勿在伊朗境內發動任何打擊，否則將做出迅速且劇烈的回應。被問及攻擊第廿二號塔的無人機是否源自伊朗？奧斯汀表示仍在採證，「但該地區的多數無人機與伊朗有關」。

奧斯汀表示，美國未與伊朗交戰，也不知道德黑蘭是否知情第廿二號塔的無人機突襲，「這並不重要，因為我們清楚伊朗贊助、金援這些團體，某些情況下甚至提供訓練」。強調若是沒有伊朗的推波助瀾，這些攻擊就不會發生。

美國目前認定攻擊者是由數個伊朗支持的軍事團體所組成的傘狀組織「伊拉克伊斯蘭抵抗組織」。在美國矢言反擊後，包括伊拉克民兵組織真主黨旅在內數個團體宣布暫停對美國的敵意行動。

不過據美國中央司令部說法，葉門叛軍「青年運動」的威脅行徑仍未停止，一日對航行紅海的賴比瑞亞籍貨輪發射兩枚彈道飛彈，結果落入海中，沒有傳出傷亡、毀損消息。同日，美軍摧毀兩具由青年運動投放的無人載具。一架無人機在亞丁灣被擊落；數小時後一艘裝載爆裂物的無人艇也遭美軍擊毀。

美卡尼號首次動用方陣快砲

美國有線電視新聞網（CNN）二日披露，本週美軍驅逐艦卡尼號首次動用「方陣迫近武器系統」（簡稱方陣快砲），在青年運動發射的一枚巡弋飛彈迫近到離軍艦僅約一．六公里、數秒內就會命中的情況下，摧毀該枚飛彈。由電腦控制、雷達導引的方陣快砲以每分鐘高速發射數千發子彈形成彈幕來摧毀飛彈，被形容為軍艦「最後防線」。

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