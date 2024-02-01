龐皮歐︰中共滲透美地方政府

龐皮歐（資料照）

2024/02/01 05:30

〔編譯周虹汶、張沛元／綜合報導〕前美國國務卿龐皮歐上月卅日在聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」舉辦的聽證會上，譴責中共以「真的邪惡」行徑滲透美國地方政府，致力影響美國社會；前國防部長潘尼塔也同場警告，「我們絕對不能低估習近平」。

龐皮歐指出，「當我們想到來自中共的挑戰時，我們不僅要想到台灣，不僅要想到南太平洋和第一島鏈」，還要想到美國各地：「中共正在（我們的）大門內積極地破壞我們所代表的一切。」他強調，中共正對美國社會進行全方位滲透，「我們永遠不應該忘記社群媒體上的資訊空間，以及中共如何利用受其指使的實體，在我們每個孩子手機上傳遞那些被嚴重過濾的訊息，這些訊息是為我們這裡的年輕人所設計，目的是要破壞他們的思想，以及他們對美國和我們基本理念的認識」。

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龐皮歐提醒，「中共總是帶著讓人喜歡的東西出現在你面前」，現身於全美各地學校董事會、各地市議會會議和郡委員會會議、家長教師聯會等會議「交朋友」，一旦其利益面臨掣肘時，可以告訴他們的朋友，『我們不是這麼壞的人』」；但最終，中共是真的邪惡，因此「我們需要確保我們使中共處於危險之中，就像他們每天試圖讓美國處於危險之中一樣」。

CIA局長︰援烏不會犧牲台灣

與此同時，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯一月卅日指出，中國和俄羅斯的夥伴關係，與北京對台海和平穩定的威脅不容忽視；美國放棄支持烏克蘭勢必被北京看衰，並助長其強勢；繼續為烏克蘭提供實質支持並不會以犧牲台灣為代價。

伯恩斯是在美國「外交事務」期刊發文論及中情局應如何轉變，以因應冷戰後的競爭時代時，做上述表示。伯恩斯在文中提到，美國目前面臨的三大地緣政治危機，分別是俄羅斯入侵烏克蘭，台海關係，以及以色列與哈瑪斯的衝突，而最密切關注美國挺烏的，莫過於習近平。

伯恩斯說，習近平日益加強國內鎮壓與在海外的侵略性，包括從他與俄國總統普廷的「上不封頂」的夥伴關係，到對台海和平穩定的威脅。習近平傾向將美國視為沒落強權，不料華府竟率眾挺烏，徹底推翻北京視華府已日薄西山的信念。此外，諸多美國在印太地區盟友與夥伴的韌性，也讓北京從美國式微的想法中清醒過來。

伯恩斯強調，必能重燃中國的美國無能論與助長中國侵略的方法之一，就是放棄挺烏；持續援烏並不會以犧牲台灣為代價，反而能夠傳達美國助台的堅定決心。

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