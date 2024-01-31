羅列叛國5大罪 香港23條立法倒數

圖為香港街頭的「反恐」宣導看板。（彭博）

2024/01/31 05:30

公眾諮詢1個月 特首：不能再等了

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港政府卅日宣布，即日起展開為期一個月的香港「基本法」第廿三條立法公眾諮詢，將補足北京政府二○二○年頒布的「港區國安法」未涵蓋的叛國等五大罪行，其中也包括禁止香港組織與海外組織聯繫，尤其是與台灣之間的聯繫。消息傳出後，恆生指數一度跌近四百點。

香港行政長官（特首）李家超攜保安局長鄧炳強、律政司長林定國在記者會上表示，香港「基本法」第廿三條立法是訂立全新的維護國家安全條例，內容涵蓋叛國、叛亂、間諜、危害國安的破壞性活動及外部干預等五種罪行。李家超強調，雖然香港社會看似平靜且安全，但仍須提防潛在的破壞及試圖製造麻煩的暗流，尤其是仍根植某些人腦中的港獨思想，「廿三條立法必須儘快完成，我們不能再等了」。香港「反送中」運動在二○二○年遭鎮壓平息後，北京立刻頒布「港區國安法」，對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖主義和勾結外國勢力等四大罪行訂立刑罰，最重可判無期徒刑。李家超強調，廿三條立法將與現有的國安法銜接、兼容及互補。

請繼續往下閱讀...

禁止組織聯繫 支持台灣恐屬違法

鄧炳強補充道，廿三條立法涵蓋的五大類危害國安行為，部分將透過完善現有法律進行，部分則是新增內容。前者如竊取國家機密和間諜的行為，將透過完善現有官方機密條例進行，包括重新定義國家秘密行為。至於危害國安的破壞行為、透過電腦或電子系統進行危害國安的行為、干預香港內部選舉和司法審判等，則屬於新增內容。值得注意的是，社團條例也會進一步獲完善，以禁止某些組織之間的聯繫；在這方面，鄧炳強特別提及香港與台灣組織之間的聯繫。

「自由亞洲電台」報導，流亡的香港立法會前議員許智峯表示，基本法廿三條的建議存在大量模糊和灰色地帶，特別關注「叛國」罪行的建議，日後可能支持台灣也屬違法。美國喬治城大學亞洲法中心研究員黎恩灝也表示，港府諮詢文件中有不少內容與中國的國安觀念一樣，等於是藉此次立法完全把中國式國安觀搬到香港。

新法定義廣泛加反間諜法 外企擔憂

「法新社」指出，香港對自由的打壓使原本活力十足的公民社會變得靜默，新聞和傳播媒體被迫關閉，一些外國企業也重新考慮在港設點。然而，李家超表示，愈早完成第廿三條立法，困擾廿六年的問題將能徹底解決，就能全面專注於經濟發展。他補充道，廿三條立法不會納入將任何在港被捕者送往中國受審的內容。

香港大學政治學教授卜約翰警告，外國企業和非政府組織可能會對新法中有關國家機密和外部干預的廣泛定義感到震驚，中國「反間諜法」的國家機密問題已讓外國商人陷入困境，駐港企業恐產生類似擔憂。

香港「基本法」第廿三條立法即日起展開為期一個月的公眾諮詢，特首李家超強調，香港須提防潛在的破壞及試圖製造麻煩的暗流，尤其是港獨思想。圖為香港街頭的「反恐」宣導看板。（彭博）

香港特首李家超（中）30日偕同保安局長鄧炳強、律政司長林定國召開記者會，宣布「基本法」第23條立法即日起展開為期一個月的公眾諮詢。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法