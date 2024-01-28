轉攻為守 美規劃烏戰4階段目標

華盛頓郵報揭露，美國對烏克蘭未來的戰爭規劃，將聚焦在固守防線而非奪回領土。圖為頓內茨克的烏克蘭士兵操作瑞典「弓箭手」自走砲朝俄軍陣地開砲。（法新社）

2024/01/28 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕「華盛頓郵報」廿六日報導，烏克蘭去年對俄羅斯的反攻成效不如預期，促使美國改變建立在反攻有成條件上的前景規劃。從加速訓練烏軍，供應精密裝備，期盼烏軍反推俄軍在東、南部的佔領地，轉變為抵禦俄軍進一步推進，強化烏克蘭軍力和經濟實力的「作戰」、「建設」、「恢復」、「改革」四階段長期目標。

報導指出，俄羅斯在前線的防禦工事迫使奪回領土的期望轉趨黯淡。一名高階官員坦言，「要像去年那般嘗試在所有前線發動大型推進顯然相當困難」。當前的構想為讓烏克蘭固守防線，並轉換方針讓烏國在二○二四年底更強大且持久。

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有鑑於對烏軍去年反攻的失望，盟國判斷即便今年再來一次，結果只會相去不遠。因此，逾卅國盟友把重心放在對烏克蘭安全與經濟上的長期支持。英國上週已與烏克蘭在海上安全、空域防衛、火砲和裝甲等項目上簽署十年協議。法國總統馬克宏也預計下月訪問基輔時做出類似承諾。

不過，戰略成功與否仍絕大部分取決於美國態度。拜登政府希望在春季提出對烏克蘭的十年援助承諾，前提是得說服國會共和黨點頭通過六一○億美元支援。

據美官員透露，美方將承諾支持烏軍的短期軍事行動，以及建立起能在未來對抗俄軍侵犯的軍事能力；包括保護、重建和擴大烏克蘭工業、出口基地，並協助烏國進行政治改革，以便完全融入西方運作。美官員提到，這些長期承諾也是做為前總統川普重掌白宮的保險。美方預期烏俄戰爭最終會以談判作結，但不認為俄國總統普廷會在今年認真談判，原因在於押注川普十一月大選勝出後會收緊對烏克蘭的支持。

固守防線 不執著收復失土

報導寫道，西方期盼已被奪去五分之一領土的烏克蘭能在今年避免失去更多國土，也希望基輔當局專注在長程打擊等近期屢獲戰功的戰術執行上，防堵俄黑海艦隊以便保護烏國港口海上運輸，及用飛彈和特殊破壞行動把俄國部隊限制在克里米亞範圍內。

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