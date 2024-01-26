水淹北京沒半年 習愛將權力洗牌

日媒稱去年北京水患暴露出國務院總理李強缺乏中央執政經驗的弱點，地位不如在中共中央政治局常委排名中名列第五的中共中央書記處書記蔡奇。圖為蔡奇（左）、政協主席王滬寧（中）、李強（右）去年三月出席全國人大會議。（法新社）

2024/01/26 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕「日經亞洲」廿五日的分析文指出，去年八月的河北洪災已改變中國國家主席習近平兩大愛將間的權力均勢：原為一人之下、萬人之上的國務院總理李強聖眷漸失，出手保住雄安新區的中共中央書記處書記蔡奇則漸受重用，地位有凌駕李強之勢。

李強無中央執政歷練 救災無能失勢

日經亞洲資深社論撰稿人中澤克二（Katsuji Nakazawa）在文章指出，六十八歲的蔡奇與六十四歲的李強均為黨內高層，在中共中央政治局常委中分別名列第五與第二，洪災卻打亂此一權力順序。當時的救災重點在於保住習近平念茲在茲的「千年大計」雄安新區，但李強在升任國務院總理前缺乏中央執政歷練，根本無力解決京津冀水患─李強並未控制包括公安部、國安部、武警與軍隊在內整體國安鏈的實權，遑論天災來襲時李強才剛接國務院總理四個月。

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蔡奇拯救雄安新區有功 漸佔上風

相較之下，管理國安鏈的蔡奇有權以習之名動用國家力量拯救雄安新區，李強轉而求助蔡奇；蔡奇雖也待過地方政府，但卻比李強更早進京─蔡奇在習近平上台後不久便調任北京，迄今已近十年，對北京及其周遭相當熟稔，遑論還曾擔任北京市高層，與毫無「京」驗的李強大異其趣。河北洪災後衍生各種政治動盪，其中有一點已日益明朗：某種程度而言，具有保住雄安新區的蔡奇，權力已大於李強。

習在水災前的去年五月曾攜李蔡一同視察雄安新區，但災後的同年十一月再赴河北視察災區，唯一隨行的政治局常委只有蔡奇。此外，蔡奇甚至還「撈過界」涉足李強主管的經濟事務─本月十六日，主打中國特色的省部級幹部金融高質量發展專題研討班舉行開幕式，習出席發表談話；該主持人正是蔡奇，政治局常委全出席，獨負責經濟事務的李強不見人影，被派往海外參加世界經濟論壇。

有人認為這是習近平試圖讓蔡李互相競爭，但讓蔡奇插手金融甚至經濟領域顯然並不正常；而蔡奇一再展現其地位高於李強，恐令李強的發言難獲國際信任。

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