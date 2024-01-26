區域衝突四起 美軍盯緊中國

五角大廈發言人賴德重申美國不因全球多地衝突而轉移對中國挑戰的關注。（美聯社）

2024/01/26 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國五角大廈發言人賴德廿四日表示，儘管目前從歐洲到中東多地衝突動盪，但是美軍並未因此調動印太資源，未分散對中國挑戰的關注。另外，北大西洋公約組織（NATO）因應俄羅斯威脅，廿四日展開冷戰後最大規模軍演，測試因應俄羅斯攻擊的能力。

中國挑戰 仍是重中之重

烏俄戰爭持續，以色列與哈瑪斯戰爭又起，加上北韓頻頻挑釁以及南海主權爭議，是否讓美軍分身乏術，對此，賴德廿四日在「美國之音」的訪問中表示不認同這樣的看法。他說，目前全球的情勢正顯示美軍在全球動員以及因應各種危機的能力，但是「中國是我們的首要任務，也仍是我們投入大部分資源的領域」。賴德指出，美軍在印太地區投入足夠資源，「這是我們想要關注的地方」，「我們沒有為了因應其他地區危機或突發事件，而調動任何印太司令部的資源，面對中國挑戰，仍是我們的重中之重。」

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美國總統拜登去年底簽署的國防授權法，撥出創紀錄的八八六○億美元用於軍費開支等相關政策，其中包括援助烏克蘭和在印太地區對抗中國；國防部長奧斯汀、副部長希克斯都表示，這份預算案凸顯美國因應中國挑戰的決心。

賴德說，美國與北約的歐洲夥伴一起支持烏克蘭，也面對北韓、伊朗和反恐問題，「我們有能力在需要之處提供支持，向盟友和夥伴提供長期承諾」。他說，美國已採取措施，破壞和削弱葉門叛軍組織「青年運動」發動攻擊的能力，若他們不收手，美軍將持續行動，確保紅海航運暢通。

北約展開冷戰後最大軍演

美國海軍船塢登陸艦「甘斯頓霍爾號」廿四日駛離維吉尼亞州諾福克，象徵北約「二○二四年堅定捍衛者」軍演啟動。這是一九八八年之後的北約最大規模演習，共有九萬名部隊、五十多艘包括航空母艦在內的各式軍艦、逾八十架戰鬥機、直升機和無人機，以及坦克等一一○○輛各式戰鬥車輛參與，模擬卅一個成員國如何因應俄羅斯等敵人的攻擊。

演習由一系列較小規模的個別演習組成，地區從北美到歐洲的北約東翼、接近俄羅斯邊境，將持續進行到五月，演練執行北約區域計畫能力。這些區域計畫為北約數十年來制定的第一批防禦計畫，詳細定出如何因應攻擊。

部隊從北美跨大西洋調動

北約在宣布演習開始的聲明中，並未提到俄羅斯，但是該聯盟最高戰略文件將俄羅斯列為對北約成員國安全最重大和直接的威脅。北約歐洲盟軍最高統帥卡沃里說，「聯盟將展現透過部隊從北美跨大西洋調動，強化歐洲—大西洋地區的能力」。俄副外長格魯希科日前表示，北約「堅定捍衛者」軍演規模，顯示北約「不可逆轉地重回」冷戰思維。

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