羅斯福號加入第七艦隊

美國海軍尼米茲級航空母艦「羅斯福號」打擊群，已進入第七艦隊防區，可能前往亞太區域巡弋，展現美國維護區域穩定的決心。（美聯社檔案照）

2024/01/24 05:30

擬巡弋亞太 展現美國穩定區域決心

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍尼米茲級核動力航空母艦「羅斯福號」打擊群，已進入第七艦隊防區，後續不排除將前往亞太區域執行巡弋，展現美國維護區域穩定的決心。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）廿二日報導，一名國防官員證實，「羅斯福號」上週末進入了第七艦隊的防區。不過目前仍不清楚該航艦編隊下一步會採取什麼樣的行動。

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「羅斯福號」航艦的編制傳統上隸屬美國海軍第三艦隊，責任區範圍在太平洋東部及北部海域一帶，面積約五千萬平方公里（包含白令海、阿拉斯加、阿留申群島及部分北極）。美國國防部官員向美國海軍研究協會證實，「羅斯福號」十一日離開第三艦隊司令部所在的加州聖地牙哥北島海軍基地，並於上週末進入劃分為第七艦隊作戰區域的海域。

美在西太第三支航艦打擊群

這是美國海軍繼第七艦隊主力「雷根號」與「卡爾文森號」打擊群後，部署在西太平洋地區的第三支航艦打擊群，前兩艘航艦也都屬於尼米茲級的核動力航艦。但目前並不清楚「羅斯福號」進入第七艦隊作戰區域後，下一步會採取什麼樣的行動。「卡爾文森號」一月十七日才完成美日韓三邊軍演，「雷根號」已完成原訂巡弋計畫，目前停泊於日本橫須賀，之後將返回美東，由「喬治華盛頓號」接手任務。

「羅斯福號」打擊群是由第九航空母艦打擊大隊與第十一艦載航空聯隊所組成，其中包含提康德羅加級飛彈巡洋艦「伊利湖號」和三艘伯克級神盾驅逐艦「海爾賽號」、「麥肯號」以及「丹尼爾．井上號」。然而在去年十一月一架CMV-22B魚鷹機在日本海岸發生墜毀事件後，包含「羅斯福號」上美國軍方所有的魚鷹機至今全面停飛，目前由駐紮在東海岸的一支C-2A灰狗機隊替代執行艦載運輸任務。

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