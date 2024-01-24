AI造假拜登來電 籲選民別投票

美國新罕布夏州23日舉行共和黨總統初選，前美國駐聯合國大使海利在最先投票的小鎮迪斯維爾諾契（Dixville Notch），囊括全部6張選票。（法新社）

2024/01/24 05:30

美共和黨新罕布夏州初選登場

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國新罕布夏州廿三日舉行共和黨第二場黨內初選，勢如破竹的前總統川普與前美國駐聯合國大使海利捉對廝殺。不過，許多新罕布夏州選民卻在近日收到美國總統拜登打來的電話，呼籲選民不要出門投票，把票留到十一月投給民主黨。經初步調查，這是爭取連任的拜登遭有心人以人工智慧（AI）深度偽造的機器人錄音電話，檢方已展開調查。

美聯社鑑定後發現，機器人錄音電話的聲音，確實像是拜登總統，也有他的慣用語「一堆廢話」（What a bunch of malarkey）等，叫新罕州選民「不如把精力省下來，十一月大選時好好投票」，還說「週二的投票只會讓共和黨人再次選舉川普」、「你這一票要發揮作用的話，要十一月才投下，不是週二就投」。

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檢方展開調查 白宮︰深偽搞鬼

白宮發言人尚皮耶斬釘截鐵否認拜登有錄語音電話，並指控是「深偽」（Deepfake）技術在搞鬼。州檢察長佛梅拉已展開相關調查，他表示，這疑似非法的錄音訊息企圖「打亂並壓制投票」，請州民不要理睬。

目前尚不清楚這些電話的幕後黑手是誰，不過收話人可以從手機上看到電話是發自新罕州民主黨前主席蘇麗文（Kathy Sullivan）的私人電話號碼。蘇麗文說，廿一日晚她聽說至少有十幾人接到電話，她立即報警。檢方呼籲接到電話的選民，用電子郵件通知主管選舉法律的州政府機構。

拜登的名字並不在廿三日的初選選票上，這是因為民主黨本次破例改在南卡羅來納州舉行首場黨內初選。

美聯社指出，今年全球各地將舉行多場重大選舉，生成式AI「深偽」技術已經出現在總統競選廣告中，並且在過去一年中，從台灣、斯洛伐克到印尼，該技術在全球多場選舉中被濫用來傳播錯誤訊息。

生成式AI龍頭OpenAI上週宣布，即將推出反假訊息工具，同時也禁止將旗下AI技術用於競選和選民壓制。

小鎮6張票 全部投海利

人口極少的小鎮迪斯維爾諾契（Dixville Notch）午夜投票，六名登記選民全數投給海利。由於迪斯維爾諾契選民樣本數極少，當地投票結果通常無法顯示整個選情，川普的民調支持率領先海利達兩位數，一般認為應可輕鬆取勝。

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