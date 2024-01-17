2024國防轉折年 英防長：和平紅利時代已結束

英國國防大臣夏普斯15日指出，冷戰後的「和平紅利」時代已結束，5年內恐將面臨的多場涉及俄羅斯、中國、伊朗與北韓的衝突，2024年勢必成為決定英國國防未來的「轉折點」。（歐新社）

2024/01/17 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）十五日發表政策演說，指出冷戰後的「和平紅利」時代已結束，二○二四年勢必成為決定英國國防未來的「轉折點」，應制定妥善措施以防止「可能加劇」的多場衝突所構成的威脅，包括五年內恐將面臨的多場涉及俄羅斯、中國、伊朗與北韓的衝突。

五年內恐將面臨多場衝突

夏普斯說，二○二四年的世界將變得更加危險，沒有任何一場衝突是孤立現象；面對日益複雜的世界，沒有一個國家可承擔單獨行動的風險…英國及其盟國不得不因應「非理性」力量。冷戰時期各國仍可預設自己是與理性行為者打交道，如今新崛起的敵意勢力，卻遠較以往不穩定且不理性。面對伊朗、北韓等政權，過去足以阻卻戰爭的「相互保證毀滅」（MAD）策略恐已無效。

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衝突非孤立 對手連結更密切

去年八月底接任國防大臣的夏普斯說，英國如今面對的是相互連結更密切的對手，例如伊朗代理人在以色列與紅海製造混亂、俄羅斯與中國發展無止境與無禁區的關係，並常態性舉行聯合軍演，以及伊朗與北韓武器在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中扮演重要角色。

夏普斯說，現在是新時代的開端，世界正從「戰後」向「戰前」時期過渡；理想主義年代已逝，取而代之是頑強的現實主義；「五年後，我們可能會看到包括俄羅斯、中國、伊朗與北韓在內的多重戰區…所以二○二四年勢必是一個轉折點。」

夏普斯還說，英國政府正致力將國防預算調升至佔國內生產毛額（GDP）二．五％，並呼籲其他民主國家起而效尤。此一國防預算的GDP佔比，高於北大西洋公約組織（NATO）的二％。

另一方面，波羅的海國家愛沙尼亞總理卡拉斯也引述情資指出，歐洲為俄羅斯嚴重威脅北約東翼，包括愛沙尼亞東部邊境，預做準備的時間只有三到五年；長遠來看，北約必須對俄羅斯採取冷戰時期的「圍堵」策略，年度國防預算必須提高到至少佔GDP的二．五％。

愛沙尼亞是北約成員國之一，其東部邊界與俄羅斯接壤。卡拉斯在英國泰晤士報十五日刊出的專訪中表示，一旦結束烏克蘭戰事，莫斯科的首要任務，將是快速重建緊鄰北約東部邊界的西部軍區軍力，而愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞等波羅的海三國，是莫斯科眼中北約最脆弱環節，即最有可能遭俄國攻擊的地點。

北約抗俄 僅三到五年可準備

卡拉斯坦言，面對俄國威脅，北約只有三到五年時間可準備，而且在很大程度上取決於面對俄國侵略烏克蘭，歐洲是否能維持團結、堅定立場。為了全歐洲安全，各國領袖有義務繼續解釋為何要持續挺烏與必須獲勝。

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