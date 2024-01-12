13艘科研船在印度洋 中國疑為潛艦蒐集數據

美國智庫報告指稱中國科研船掛羊頭賣狗肉，以科研名義在印度洋進行軍事調查。圖為二○二二年八月中國科研船「遠望五號」停泊於斯里蘭卡漢班托塔港。（歐新社檔案照）

2024/01/12 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報十日報導，與共軍有關的中國科研船正在印度洋海底進行全面調查。印度洋被視為北京在台海興戰時的重要能源補給線，中船在此蒐集的數據，可能對在該區部署潛艦至為重要。分析家指出，北京在國際水域的科研活動漸增，意在擴大水下軍事行動。

民間海洋調查 13艘船卻全與軍方有關

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）針對二○二○年以來的航運數據所做的最新分析顯示，印度洋正迅速成為中國海洋調查的最大範疇之一；這些調查表面上為民間性質，但實際上與共軍以及中國的軍民融合計畫有關。軍民融合計畫是從民間團體取得技術與研究以推進共軍的一種國家戰略計畫。

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分析家指出，執行這類海洋研究的中船，申請的是針對能源資源與海洋環境進行研究；然其所蒐集到的數據，亦可用於軍事目的，包括如何在衝突期間操控與隱藏潛艦。CSIS的報告發現，二○二○年以來在印度洋進行大量調查研究活動的十三艘中船，全部都與軍方有關，以及形跡可疑（包括停泊於中國軍港或暫時關閉追蹤設備）。

攸關與印度地緣政治競爭

負責前述報告的CSIS資深研究員福納樂說，印度洋對中國的戰略與經濟利益，以及與印度的地緣政治競爭，至關重要；北京當局認真考慮建立一支軍力擴及遠洋與深海、具有遠征戰力的藍水海軍，該海軍將活躍於印度洋，而模糊研究生態系統與國安機構的界線，有助中國遂其所願。

科研船全球最多 8成可疑

中國正在大洋之下努力擴大不易察覺的潛艦防禦系統和海洋監測設備網路，以支持海軍防衛和在戰爭中保護補給線。中國擁有世上最大的民用研究船隊，而根據CSIS的報告，自二○二○年以來，在全球運行的六十四艘中國科研船中，至少八成因其工作與軍事目標有關而出現「警告信號」；這些可疑的中國科研船中逾半數在南海作業，如今頻繁現身印度洋已加劇緊張局勢。例如，印度洋島國斯里蘭卡上週就宣布暫停中國科研船進入其水域，分析家認為斯國此舉應是迫於鄰國印度的壓力。

印度不滿科研船過於靠近

前印度海軍軍官、新德里智庫「觀察家研究基金會」（ORF）資深研究員辛格說，印度已對斯里蘭卡表達不滿，部分中國科研船過於靠近印度領土與印度利益到令印度感到不安的地步；「簡單來說，真正令人恐懼的是，中國通過研究這些水域的環境來提高其作戰能力」。中國駐印度大使館未回應置評請求。

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