彭博：台海若掀戰火 全球GDP少1成

彭博評估指出，中國侵略台灣將使全球付出龐大代價，經濟損失可能高達10兆美元，相當於全球GDP的1成。圖為從小金門（烈嶼）前線遠眺位於烈嶼與中國廈門間海域的獅嶼。（法新社檔案照）

2024/01/10 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「彭博經濟研究」（Bloomberg Economics）九日發布一篇評估報告，指中國侵略台灣的行動，將讓全球付出龐大的鮮血和財富代價，經濟損失高達十兆美元（約三一二．九兆台幣），相當於全球國內生產毛額（GDP）的一成左右，即使是對台海「現狀」最不滿的人，也有理由不去冒險。彭博認為，「現狀」或許未臻理想，但應是最能平衡美中台三方關係的結果。

彭博模擬兩種台海危機情境：一是中國入侵台灣，將美國捲入區域衝突；二是中國切斷台灣與世界其他地區的貿易連結。這兩種情況都會打擊半導體供應鏈、導致該地區航運中斷，並帶來潛在的貿易制裁和關稅懲罰，以及對金融市場的影響等，而其中衝擊最大的是半導體晶片的短缺，因為台灣生產用於筆電、平板、智慧型手機的大部分高階晶片，也生產用於汽車等產業的低階晶片，尤其在高階晶片更有不可取代的地位。

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對東亞經濟體影響最大

如果台海發生熱戰，台灣GDP將崩跌四十％，人口和工業密集的沿海地區，勢必承受更多人員和經濟代價。在此情況下，假設美國成功集結盟友，對中國實施嚴厲的經濟制裁，中國GDP也將重挫十六．七％。美國雖遠離衝突地點，但GDP同樣將下滑六．七％。全球的GDP則會下降十．二％，日本、南韓和東亞經濟體受到的影響最大。

如果中國對台灣執行長達一年的封鎖，屬於小型開放經濟體的台灣，第一年GDP將滑落十二．二％，中國、美國及全球的GDP則分別下降八．九％、三．三％和五％。中國對台封鎖的影響之所以小於對台開戰，是因為全球雖仍無法擺脫對台灣晶片的依賴，但已開始設法縮小其他層面的衝擊，包括美國及其盟友和中國之間的關稅戰、亞洲航運路線的干擾，以及金融市場的波動等。

據報導，很少人認為中國可能即將入侵台灣，因為中國人民解放軍並未在沿海地區集結，而且共軍內部的嚴重腐敗，也讓北京發動一場成功戰役的能力受到懷疑。儘管如此，烏克蘭和加薩戰爭的爆發，意味長期醞釀的緊張局勢很有可能演變為衝突。因此，從華爾街大亨、軍事策士到依賴台灣半導體的企業，都開始採取行動規避風險。

「彭博」指出，這場夾帶十兆美元經濟損失的危機，對相關各方來說代價都非常高，以至於亟欲避免危機的動機也很強烈。台海「現狀」或許不是最理想的結果，但對台北、北京和華府來說，其他種可能性都更糟。這就是為什麼台灣模稜兩可的自治地位，可能仍是最能取得三方平衡的結果。

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