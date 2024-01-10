今年全球政治風險 美大選居冠

歐亞集團在年度報告中指出，美國總統大選無論誰勝誰負，都將是全球今年最大的政治風險，若川普再度輸給拜ww登，很可能會再次高喊選舉舞弊，並煽動大規模示威活動。圖為2021年1月6日川普支持者攻擊美國國會，試圖阻止當天認證2020大選結果的參眾兩院聯席會議。（美聯社檔案照）

2024/01/10 05:30

無論誰勝選 只會加劇分歧

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國政治分析諮詢機構「歐亞集團」（Eurasia Group）八日發表年度報告指出，預定十一月五日舉行的美國總統選舉，最終無論何人勝出，都將是全球今年最大政治風險；且「考驗美國民主」的程度將是一五○年前一八六○年代南北戰爭以來美國所未見，屆時這個世上最強大民主國家的制度肯定再度受創。

拜登贏 威逼活動恐重演

報告稱若前任總統川普又輸給現任總統拜登，很可能再次聲稱選舉舞弊並「煽動大規模威逼活動」，與選務官員及工作人員槓上。此外，正面臨多案起訴的川普若在拜登連任期間吃牢飯，美國也恐面臨「空前政治危機」，惟爆發大規模暴力的可能性依舊不高。

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報告指拜登若吞敗仗應會接受結果，惟部分民主黨人可能拒絕認輸，屆時恐以川普「對合眾國作亂或反叛，或給予合眾國敵人幫助或鼓勵」為由，援引美國憲法第十四修正案三款阻止他就任。

川普勝 難免會鎮壓異己

報告也研判，川普捲土重來若再度入主白宮，將把美國政府「武器化」，用以鎖定政敵、鎮壓異己。川普八日即透過其二二年初創立的社群媒體「Truth Social」，在九日前往華府出席聯邦上訴法院的總統豁免權相關辯論前，呼籲聯邦法院最好給予他完全免受刑事起訴的豁免權，否則他年底勝選後也不會放過拜登，「喬．拜登起訴的時機已成熟。透過將司法部武器化來對付他的政治對手——我，喬打開了一個巨大的潘朵拉盒子」，「如果我得不到豁免權，那麼狡猾的喬．拜登也得不到豁免權」。

報告直言，「美國已是世上最分歧、功能失調的先進工業民主國家。二○二四年大選將加劇這個問題，無論誰獲勝都一樣」，「在一翻兩瞪眼的大選結果下，美國社會結構、政治制度和國際地位都將持續受到傷害，是唯一能確定的事。」

第二大風險為中東衝突 第三是烏戰

至於全球今年第二大風險，報告認為是為中東衝突，以色列與巴勒斯坦激進團體「哈瑪斯」去年十月七日起爆發的戰事「可能只是二四年衝突逐步擴大的第一階段」。烏克蘭則是第三大風險，報告指烏國領土仍將陷入分裂；此外，川普反對美國提供數十億美元援助烏國，他若勝選，不啻為對烏國另一重大打擊。

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