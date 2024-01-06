川普集團被控收20國鉅款 中國進貢最多

美國聯邦眾議院監督委員會民主黨資深議員拉斯金（左）四日公布「出售白宮」報告，直指前共和黨籍總統川普旗下企業在川普主政期間收受廿個外國政府代表或國家相關實體逾七八○萬美元。（法新社）

2024/01/06 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國聯邦眾議院監督和問責委員會民主黨人四日公布「出售白宮」報告，直指前總統川普旗下飯店與房地產公司等企業在川普入主白宮期間，收受廿個外國政府代表或國家相關實體逾七八○萬美元，「世界上一些最不光彩的政權」大筆消費進貢，中國以至少五五○萬美元名列第一。

「美國之音」點出，上述紀錄顯示川普二○一七至二一年執政期間可能存在利益衝突。中國外交部發言人汪文斌五日回應，「奉勸美國有關政客，不要動輒拿中國說事」。

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眾院該份報告指出，這些財務文件證明了外國政府直接向美國當屆總統名下企業支付款項的罕見作為，違反了憲法規定，且上述金額只計入川普長期委託的會計師事務所有限公開資料及美國證券管理委員會檔案內容，因此外國政府或相關實體的實際支付總額可能更高。

上述廿國包括中國、沙烏地阿拉伯、卡達、科威特、印度、馬來西亞、阿爾巴尼亞、科索沃、剛果等，以中國為最大金主。中方在川普位於美國紐約市、華府和拉斯維加斯的飯店與企業花費多達五五○萬美元，沙國王室則以消費總額逾六十一．五萬美元位居第二。

報告指中國政府單位和國營實體是川普最大買家，涉入單位包括中國駐美國大使館、中國工商銀行、海南航空等。中國大使館代表團二○一七年八月廿七日曾在華府「川普國際飯店」單筆消費一．九三萬美元；一七、一八年支出發生在川普逐步升高對中貿易戰之際。

但川普家族企業「川普集團」發言人反駁上述指控，「這種說法很瘋狂，尤其是考慮到美國歷史上沒有一位總統比川普對中國更強硬」；聲稱報告提及的中國銀行，二○○八年即已和紐約川普大廈簽訂租約，而川普當選是一六年。主導彈劾調查美國現任民主黨籍總統拜登的眾院監督和問責委員會共和黨議員科默，則批民主黨調查川普是「拙劣的模仿」。

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