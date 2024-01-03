中媒追思李克強遭刪文 社長微博清空

（取自網路）

2024/01/03 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國媒體「財新周刊」在去年最後一天發表「2023終有一別」一文，回顧過去一年逝世的海內外名人。然而，該文將中國前國務院總理李克強的照片擺在第一位，疑似觸犯「禁忌」，在發表當晚即被下架，這已是財新文章在一週內第二度憑空消失，甚至連社長胡舒立的社群媒體「微博」內容也被清空，遭中國網友嘲諷「（當局）到底在怕什麼」。

中國網友︰當局在怕什麼

財新去年十二月卅一日刊出「2023終有一別」一文，回顧李克強、前美國國務卿季辛吉、中國民法「泰斗」江平等近期逝世的海內外名人，但刊出不到一天，微博網友在轉發時就發現，文章已不見蹤影。一週前的十二月廿五日，財新刊出社論「重溫實事求是思想路線」，內容談述已故領袖鄧小平針對中國改革開放後如何應對發展困境的談話，但被認為有借古諷今意味，刊出數小時就被下架。

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一個多月前的十一月六日，猝逝的李克強遺體火化後，財新也發表社論「改革亟須新突破」，文中引用李克強卸任前所說：「長江黃河不會倒流」，批評當今政界有人對改革開放陽奉陰違。

胡舒立日前遭國安單位調查

在疑似多次觸犯政治「禁忌」後，曾被美國商業周刊評為「中國最危險女人」的財新社長胡舒立的微博內容離奇被清空。旅美中國學者吳祚來去年十二月卅日更在社群平台Ｘ上透露，胡舒立近日在上海出差時接到警方電話，要求她協助調查，卻在見面後告知約談方是中國國安單位。胡立即被帶往一家未掛招牌的隱密賓館，詢問有關財新社論的政治動機，以及背後是否由前中國國家副主席王岐山或境外勢力支持，隨後才讓她離開。

中共內部有人挑戰習路線

中國學者嚴力耕向「自由亞洲電台」（RFA）表示，以敢言著稱的財新文章被連續下架，說明中國思想界、學術界和政界思想方向，以及對國家路線的看法存在嚴重分歧，「胡舒立等人基本上代表比較開明的務實派，與之對立的是目前中共黨內的主流、主導意識形態的反改革派」。流亡美國的前中國媒體人趙蘭健也說，胡舒立的行動絕非單一事件，表明中共內部有一些人反對及挑戰習近平路線。

獨立評論人士蔡慎坤則分析，習已完全掌握黨、政、軍、警、特等單位和宣傳喉舌，財新的文章不可能發揮作用，但仍可凸顯黨內對習的不滿空前高漲，財新的發聲會令黨內各勢力都受到鼓舞。

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