都怪中國阿膠 非洲巴西將禁售驢皮

山東東阿阿膠公司展示的阿膠產品。（美聯社檔案照）

2023/12/31 05:30

〔編譯魏國金／綜合報導〕香港「南華早報」卅日報導，由五十五個成員國組成的非洲聯盟與巴西，即將在明年禁止驢皮交易，此舉將加劇中國傳統中藥阿膠產業的驢皮供應壓力。

據稱阿膠可抗老 中國年耗500萬張驢皮

由驢皮煎煮濃縮而成的阿膠據稱有抗老化功效，一度被認為是「帝王藥材」，如今成為中國熱銷的保養聖品。然而，中國無止盡的阿膠需求使每年將消耗逾五百萬張驢皮，其中本土僅供應兩百萬張，其餘皆依賴進口，當中廿五％至卅五％來自盜取，多數竊自賴其維生的小農與貧農，牠們通常遭殘酷虐殺。

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報導指出，由於驢子非常難繁殖，母驢懷胎時間可能超過一年，因此任何驢皮的進口阻礙，都可能為阿膠產業造成壓力。

上月非洲聯盟支持一份呼籲十五年內禁止屠宰驢子，並出口驢皮的報告。該報告的建議將在明年二月於非洲聯盟元首峰會上通過並採行。坦尚尼亞、象牙海岸等非洲國家已禁止驢皮交易，而肯亞二○二○年因竊驢案激增，關閉四家中國人擁有的驢子屠宰場。

與此同時，巴西農業環境委員會近期通過禁止驢馬屠宰法案，將交付國會憲法與司法委員會批准。巴西國會議員塔托近日表示，對巴西人而言，驢子是奮鬥、力量與反抗的象徵，而驢皮交易使巴西，乃至全球驢口銳減，「考量到驢子的好處、生物安全性以及巴西的歷史，我們應投票通過該法案」。

報導說，巴西與非洲該禁令形同切斷兩個驢皮最大交易市場的供應。總部設在英國的慈善團體「驢子庇護所」希望，此發展將刺激阿膠產業尋求永續且免除殘酷的替代品。

保守估計 每年有480萬頭驢子被屠宰

該組織主管愛德華茲指出，驢口較多國家，包括非洲、拉丁美洲國家，甚至擁有野驢群的澳洲，都成為中國阿膠產業鎖定的目標，「我們保守估計，每年有四八○萬頭驢子被屠宰，供應該產業所需的驢皮」。

在肯亞，驢子常被用來將裝滿驢屍的推車，從屠宰場拖拉至垃圾場。（美聯社檔案照）

中國遼寧省法庫縣一處騾、驢與馬等牲口交易市場。（法新社檔案照）

肯亞巴林戈郡一座合法屠宰場曝曬的驢皮。（法新社檔案照）

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