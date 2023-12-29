假想哈瑪斯攻擊首爾 以駐韓使館影片鬧大了

以色列駐南韓首都首爾大使館廿六日發布「假想這是你們國家發生的事」影片，虛擬首爾遭遇恐怖攻擊、女性遭擄。（取自網路）

2023/12/29 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕以色列駐南韓大使館廿六日發布「假想這是你們國家發生的事」影片，虛構南韓首都首爾在耶誕節遭到蒙面份子恐怖攻擊，似乎將其比作巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」恐怖份子，冀求長期面對北韓威脅的南韓民眾感同身受，支持以軍在加薩走廊的行動。不過，影片在南韓引起廣大非議，經南韓外交部表達關切後，以國大使館廿七日將影片迅速從社群媒體下架。

影片中，一位年輕媽媽欣賞愛女在學校才藝表演唱頌歌時，驚見手機突然傳出空襲警報；槍聲與爆炸聲接著迅速傳遍整個首爾，這位母親渾身是血遭武裝份子綁架之際，努力尋找被迫強行分離的女兒，卻只見她送的紅手套耶誕禮遺落地上。

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影片隨後顯示字幕：「想像一下，如果這件事發生在你身上。你會怎麼做？」並列出哈瑪斯攻擊以國造成的死亡人數等事實。

南韓外交部：拿朝鮮半島安全類比不恰當

南韓外交部表示，哈瑪斯無法從其殺戮和綁架平民的行為開脫，但以國使館將此與他國安全情況掛鉤並製作上述影片並不妥。南韓另有批評聲浪指出，以國為了「正當化」其對哈瑪斯發起的「全面戰爭」，拿朝鮮半島安全借題發揮，十分不恰當。

根據加薩衛生部廿八日表示，以軍進兵加薩走廊至今，共造成巴人二萬一三二○人死亡、五萬五六○三人受傷，過去廿四小時死亡人數為二一○人。

以色列駐南韓首都首爾大使館廿六日發布「假想這是你們國家發生的事」影片，虛擬首爾遭遇恐怖攻擊。引發批評後，隔天應南韓外交部要求下架。（法新社）

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