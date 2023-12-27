中國富二代 留美挖礦洗錢

紐約時報披露，在美國的加密幣礦場已成為中國人躲過監管，將錢從中國搬進美國的管道，並透過海外加密幣交易中心「幣安」交易，避免資金來源為外人所知。（路透檔案照）

2023/12/27 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國紐約時報廿五日以一名年僅廿三歲，卻狠砸六百多萬美元買下德州一處加密幣採礦公司的中國留學生為例，指稱在美國的加密幣礦場，已成為中國人躲過美國、中國兩國監管，將錢從中國搬進美國的管道。

躲過美監督 繞過中國外匯管制

這名在紐約大學念書的中國籍留學生傑瑞．余（Jerry Yu，譯音），擁有美國居留權，住在以八百萬美元購置的曼哈頓公寓，一身十足的富二代裝扮，他還是德州比特幣礦場公司BitRush的大股東。

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中生以加密幣買下1.9億元礦場股權

BitRush位於德州人口僅二八一人的小鎮錢寧鎮（Channing），傑瑞．余去年以六三三萬美元（約一．九億台幣）向Outlaw Mining公司買下該礦場的大部分股權，卻是以具有匿名性、兌美元匯率綁定在一比一、不受加密幣值劇烈波動影響的「泰達幣」（Tether），透過海外加密幣交易中心「幣安」（Binance）交易，避免資金來源為外人所知。

這類交易手法讓中國投資者能避開美國銀行體系，以及隨之而來的聯邦主管機關監督，同時也繞過中國對外匯的管制。二○二一年中國政府禁止「挖礦」後，中國投資人湧入美國，耗資數以百萬計資金打造或經營比特幣挖礦公司，這些公司通常以比特幣為主，挖礦產生比特幣後，在加密幣交易所兌現為美元。

但直到BitRush遭包商指控未支付款項，一連串訴訟中披露的文件，才使這套搬錢手法曝光。BitRush共有數十座建築物，足以容納六千部專用電腦，可以日夜不停挖礦，產生比特幣。目前一比特幣兌美元匯率為四萬多美元。

幣安承認違法 允付43億美元罰款

德州的加密幣採礦管理服務公司Crypton Mining Solutions指控，BitRush的投資人「不僅只是中國公民，更是具有高政治和經濟影響力地位的中國公民」。這些訴訟並未對這項關係提供確切證據，追蹤到的相關金流也僅止於幣安。幣安提供的離岸交易，完全隱蔽傑瑞．余背後可能的投資者。幣安上月承認違反美國洗錢防制法，同意支付四十三億美元天價罰款。

但Crypton律師大衛．黃（David Huang，譯音）提供文件顯示，BitRush中僅次於傑瑞．余的第二大股東，是加州一家著重中國的風險資本公司IMO Ventures投資人，另一名股東為「Lao Yu」。在傑瑞．余買曼哈頓公寓的貸款文件上簽名的于浩（Yu Hao，譯音）和孫曉英（Sun Xiaoying，譯音），疑似為一對擁有多家公司、股份價值超過一億美元的夫婦；BitRush也有一名董事名為孫曉英。

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