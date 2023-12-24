緊追生成式AI 蘋果急與傳媒談授權

蘋果公司與多家媒體機構洽談，希望能在開發生成式人工智慧時使用其內容。（彭博檔案照）

2023/12/24 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕紐約時報廿二日引述四名知情人士指出，美國科技巨擘蘋果公司最近幾週已與主要新聞和出版機構展開談判，希望以價值至少五千萬美元（約十五．七億台幣）的長年合約，換取對方允許蘋果在研發生成式人工智慧（AI）系統時使用其新聞素材。

擬以逾15億長約換新聞素材

知情人士透露，蘋果聯繫的新聞機構包括時尚（Vogue）和紐約客雜誌的出版商康泰納仕集團、美國國家廣播公司新聞網，以及擁有時人（People）和美好家園雜誌及野獸日報的美國網路公司IAC。

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據報導，這次談判是蘋果試圖在生成式AI研發競賽中追趕競爭對手的案例之一。生成式AI允許電腦像人類一樣創建影像和聊天，AI專家將這項技術比擬為「神經網路」，可透過使用大量照片或數位文字來建構識別模式，例如，電腦可透過分析數千張貓的照片，進而學習辨識貓。

微軟、OpenAI、Google和臉書母公司Meta等多家科技大廠，已先後發布聊天機器人和其他使用生成式AI技術創造的商品工具，如今年引發轟動的ChatGPT。這些工具可以改變人們的工作方式，並產生數十億美元的產值。然而，在社會熱烈討論AI技術之際，一直不見蘋果公司的身影，且蘋果虛擬助理Siri自問世以來的十年間，技術基本上停滯不前。

儘管蘋果努力接洽，但一些出版機構對合作意興闌珊，他們多年來與Meta等科技公司斷斷續續的商業合作經驗，使他們對開拓相關業務愈發謹慎。三名知情人士表示，許多出版機構高層擔心蘋果提出的條款範圍過廣，自己可能要承擔蘋果因使用其內容而觸犯的法律責任。

此外，蘋果對於如何將生成式AI應用於新聞產業也含糊其辭，使新聞機構心生疑竇，且考量到蘋果產品受眾龐大，合作也可能為新聞機構帶來潛在的競爭風險。不過，相較於蘋果競爭對手被指控未經同意取用網路資料，而引起版權訴訟，蘋果一直恪守對隱私的承諾，這讓部分新聞機構高層樂觀認為，與蘋果的合作最終會催生有意義的夥伴關係。

紐時指出，許多新聞機構高層對生成式AI產品頗有戒心，認為這可能會分散自家平台的訂閱和廣告利益，尤其才剛經歷利潤豐厚的分類廣告業務被數位平台瓜分的印刷媒體，對與AI機構談合作更是格外謹慎。

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