美國防部禁用中國航運數據海港

美國總統拜登廿二日簽署生效的國防授權法中，包括禁止美國與使用可追蹤貨運與船隻、但恐構成國安威脅的中國國家物流平台之海港的規定。圖為中國山東省煙台港等候出口的別克轎車。（法新社檔案照）

2023/12/24 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會上週通過、拜登總統廿二日簽署立法的二○二四財政年度國防授權法（NDAA）的修正案，包括一項要求聯邦政府與與「中國國家交通運輸物流公共資訊平台」（簡稱「中國國家物流平台」，LOGINK）劃清界線的規定，提案國會議員說，LOGINK構成「非常嚴重」的國安威脅。

防北京透過平台追蹤貨運與船隻 監控美軍事補給線

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美國之音（VOA）廿三日報導，該法將在拜登簽署後六個月後生效，內容包括禁止五角大廈使用世界各地任何仰賴LOGINK的海港、禁止美國聯邦資助任何使用LOGINK的海港，以及國會委託進行研究以了解在美國十五大貨櫃港的「外國勢力」如何影響美國的國家安全與經濟安全。

中國利誘全球逾20座港口使用

該法案提案人、共和黨參議員柯頓與韓裔共和黨聯邦眾議員朴銀珠指出，透過追蹤貨運與船隻動向的LOGINK，北京當局得以對仰賴商業港口的美國軍事補給線，進行監控。朴銀珠透過電子郵件受訪表示，在中共指導下運作的LOGINK的威脅「非常嚴重」。

北京當局本就透過「一帶一路」倡議對全球六十多國的約一百座港口進行投資，而北京當局提供補貼的免費平台LOGINK，則與全球超過廿座港口合作，包括日本六座、南韓五座、馬來西亞一座、歐洲各國至少九座，以及中東三座。

專家估計，LOGINK透過與港口簽訂合約及與現有物流網路的共享數據協議，蒐集到全球航運能力多達一半的數據。中國成為貨運數據數位化的領航者後，航運業務佔有商業優勢。

美國國會授權成立、監督美中貿易的國安影響的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）在去年九月的一份報告中說，美國並無任何港口與LOGINK合作，但北京能憑藉LOGINK監控全球航運與供應鏈的能力，來找出美國供應鏈的弱點以及追蹤商船上的美軍貨物。

五角大廈的美國運輸司令部稍早曾表示，該部了解中國透過一帶一路倡議以及相關官民合作安排而享有得以監控全球物流的能力。

協助撰寫上述報告的USCC創始成員魏塞說，查禁LOGINK的立法是美國國會開始在朝解決該平台構成的威脅挑戰上所邁出的重要一步，有必要研發取代LOGINK的運輸物流平台。

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