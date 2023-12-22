歐洲西洋棋超快棋賽 女子第一僅8歲

英國八歲女童西瓦南丹今年夏天受邀與英國首相蘇納克對弈。（取自網路）

2023/12/22 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕世界西洋棋總會十四至十七日於克羅埃西亞首都札格拉布舉行的「二○二三年歐洲西洋棋快棋暨超快棋錦標賽」，十六日由英國八歲女童西瓦南丹（Bodhana Sivanandan）在十三輪超快棋（滿分十三分）取得八．五分，超越一票大師拿下女子第一，驚豔棋壇。

世界西洋棋總會規定，快棋賽十一輪，每方各十五分鐘、每步棋加十秒；超快棋賽則是十三輪，每方各三分鐘、每步棋加兩秒。本屆不分齡的超快棋錦標賽共吸引全球五五五名棋手參賽，包括國際棋聯授予最高頭銜的四十八名特級大師（GM）、地位居次的五十名國際大師（IM），結果西瓦南丹倒數第二輪擊敗英國卅九歲IM女棋手德科斯塔，以領先許多GM的總分二三一六分排名七十三；她在十四至十五日的快棋錦標賽也表現不俗，在滿分十一分鐘拿到五分，總分二○五六分。

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二○一二、一三年分別榮獲GM、IM頭銜的羅馬尼亞棋手布爾瑪加，盛讚西瓦南丹「取得了難以置信的成績」，「在我和其他一群經驗豐富的選手前贏得女子第一，好一個奇才！」英國西洋棋總會主席勞森則說，「完全令人驚嘆但不令人意外，因為她是個奇才」。

西瓦南丹的父親表示，女兒學棋完全是意外，在她展現出對棋藝的熱愛後，就開始帶著女兒轉戰英國各地，也因此受到注意，今年夏天還應邀到首相府與首相蘇納克對弈。

英國八歲女童西瓦南丹十六日在歐洲西洋棋快棋暨超快棋錦標賽拿下快棋賽女子第一，棋壇譽之「奇才」。（取自網路）

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