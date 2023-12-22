歐洲西洋棋超快棋賽 女子第一僅8歲
2023/12/22 05:30
〔編譯周虹汶／綜合報導〕世界西洋棋總會十四至十七日於克羅埃西亞首都札格拉布舉行的「二○二三年歐洲西洋棋快棋暨超快棋錦標賽」，十六日由英國八歲女童西瓦南丹（Bodhana Sivanandan）在十三輪超快棋（滿分十三分）取得八．五分，超越一票大師拿下女子第一，驚豔棋壇。
世界西洋棋總會規定，快棋賽十一輪，每方各十五分鐘、每步棋加十秒；超快棋賽則是十三輪，每方各三分鐘、每步棋加兩秒。本屆不分齡的超快棋錦標賽共吸引全球五五五名棋手參賽，包括國際棋聯授予最高頭銜的四十八名特級大師（GM）、地位居次的五十名國際大師（IM），結果西瓦南丹倒數第二輪擊敗英國卅九歲IM女棋手德科斯塔，以領先許多GM的總分二三一六分排名七十三；她在十四至十五日的快棋錦標賽也表現不俗，在滿分十一分鐘拿到五分，總分二○五六分。
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二○一二、一三年分別榮獲GM、IM頭銜的羅馬尼亞棋手布爾瑪加，盛讚西瓦南丹「取得了難以置信的成績」，「在我和其他一群經驗豐富的選手前贏得女子第一，好一個奇才！」英國西洋棋總會主席勞森則說，「完全令人驚嘆但不令人意外，因為她是個奇才」。
西瓦南丹的父親表示，女兒學棋完全是意外，在她展現出對棋藝的熱愛後，就開始帶著女兒轉戰英國各地，也因此受到注意，今年夏天還應邀到首相府與首相蘇納克對弈。