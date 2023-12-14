美眾院兩黨共識 重置美中經濟關係

美眾院議員認為中國「永久正常貿易關係地位」（PNTR）並未對美中貿易關係帶來好處。（美聯社檔案照）

2023/12/14 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會，十二日發布美中經貿關係最新政策建議報告，五十三頁內容包含近一五○項立法建言，呼籲國會採取行動重整對中貿易關係，從根本改變美中之間貿易、投資與商業往來模式。委員會共和黨籍主席蓋拉格及首席民主黨議員克利什納穆希聯合聲明道，報告顯示委員會正以兩黨合作方式履行職責，為明年美國國會對中經貿政策鋪設藍圖，共同應對中國經濟挑戰。

報告彙整委員會過去一年相關調查，建議更改美國監管方式，收緊對中國對外投資的限制，以及修訂有關貿易和免稅貨物的門檻等；立法建議以三大支柱為重點，分別為重置與中國的經濟關係、遏制美國資金和技術流入中國，以免助長其軍事現代化和侵犯人權，以及投資技術領先並與盟友共同建立集體經濟韌性。

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報告呼籲調整目前中國所享關稅級別，從給予進口商品正常稅率的「第一欄」關稅分類移除、改對中國課徵更高稅率的關稅，直指美國已認知到：給予中國「永久正常貿易關係地位」（PNTR）並未對美中貿易關係帶來好處，也沒出現美國期望的中國結構性改革，反而削弱美國對雙邊關係的關鍵經濟影響力；對一個利用黨國力量進行經濟競爭的戰略對手產生經濟依賴，構成美國嚴重風險。報告強調，美國國會若依此推出相關立法並落實，將削弱中國PNTR及其市場競爭力。

撤銷還是調整中國正常貿易地位 仍在討論

蓋拉格和克利什納穆希指出，這份經兩黨議員協商的壓倒性共識報告清楚地呈現：「我們目前與中國的經濟關係需要重置，才能滿足美國經濟和國家安全利益」，「我們需要從老舊的設想裡跳出前進，提高我們的競爭力，善用我們的優勢，並致力於徹底振興美國。」蓋拉格十二日坦言，是否完全撤銷中國PNTR或僅加以調整，國會兩黨仍在激辯，但他支持前項作法；克利什納穆希則傾向後者，惟「需要保護我們的價值和利益，及與我們的夥伴合作，確保我們的供應鏈更加強韌，減少對中國經濟依賴。」

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