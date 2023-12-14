侵烏現世報！ 俄軍死傷逾31萬 倒退18年

解密的美國情報報告評估，烏克蘭戰爭造成31萬5000名俄羅斯軍人傷亡，相當於衝突爆發時俄國兵力的近90％，也導致俄國軍事現代化倒退18年。（路透檔案照）

2023/12/14 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕一名知情人士十二日指出，根據一份解密的美國情報報告的評估，烏俄戰爭造成卅一．五萬名俄羅斯軍人死傷，相當戰爭爆發之初的近九成俄國兵力；大規模人員與軍備耗損，讓俄軍現代化倒退十八年。在此同時，烏克蘭總統澤倫斯基親赴華府國會山莊遊說，但共和黨人看似仍不願對援烏方案放行。

美情報評估 俄戰車損失近7成

根據這份近日解密、十一日送交國會的報告，俄國在去年二月全面入侵烏克蘭時的兵力為卅六萬，此後有卅一．五萬俄軍在戰爭中傷亡，相當於開戰之初總俄軍兵力的八十七％；正因為兵力傷亡規模過大，俄國稍後採取放寬徵兵標準的非常措施，以維持戰鬥力。俄羅斯去年底宣布局部動員卅萬人，並放寬標準，允許招募罪犯與年紀較大平民。

請繼續往下閱讀...

俄軍被迫把老舊T62推上前線

該情報報告指出，俄軍在開戰之初有三千一百輛戰車，戰爭中損失其中兩千兩百輛，必須以一九七○年代生產的T62戰車來「填補」，如今戰場上只剩一千三百輛戰車；一．三六萬輛俄羅斯步兵戰車與裝甲運兵車中有四千四百輛被毀，耗損率三十二％。該情報報告中還說，截至今年十一月底，俄羅斯已損失超過四分之一的入侵前的地面部隊軍備儲備，導致俄軍進攻的複雜性與規模大減，開戰後始終難大有斬獲。

俄駐美大使館被詢及此事時要求轉洽俄國國防部，而俄國國防部並未回應置評要求。

紐時報導烏國死亡人數近七萬

俄羅斯官員曾稱西方過於誇大俄國在烏戰中的死亡人數，以及幾乎總是低估烏國的損失，並稱烏國損失慘重。基輔當局將傷亡人數視為國家機密，紐約時報今年八月稱烏國死亡人數近七萬，烏克蘭歷史學者評估戰鬥與非戰鬥死亡人數為二．四五萬人，但真實數據可能更高。

此外，澤倫斯基十二日拜會美國國會民主與共和黨人，對於稍早在國會中被擋下的增援烏克蘭法案能否過關表示審慎樂觀；但共和黨籍的國會眾議院議長強生看似並未鬆口，直言除非民主黨人應共和黨要求同意將移民改革納入援烏法案，否則不會通過拜登總統要求的增援烏克蘭方案；強生還批評拜登只會張嘴要錢但卻缺乏適當監督與打勝仗的明確戰略。至於拜登則強調會持續支持烏克蘭，並警告說，美國停止援烏形同為俄羅斯總統普廷送上耶誕大禮。

烏克蘭總統澤倫斯基（中）12日前往美國國會山莊，會見民主、共和兩黨領袖，懇請國會通過加強軍援烏克蘭法案。圖為澤倫斯基與參議院多數黨領袖舒默（右一）及少數黨領袖麥康奈（左一）。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法