美對台政策穩定 大選是關鍵

美國喬治華盛頓大學教授沙特指出，美國對台及對中政策不至於受台灣大選結果影響，反而是明年底的美國大選甚為關鍵，若由主張「美國優先」立場的候選人出線，美國對台政策的連貫性恐將出現轉折。圖為美國現任總統拜登（左）與爭取重返白宮的前總統川普（右）。（美聯社檔案照）

2023/12/13 05:30

若「美國優先」立場候選人出線 恐出現轉折

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著台灣總統大選逼近，美國《外交家》（The Diplomat）雜誌十一日刊出美國喬治華盛頓大學教授沙特（Robert Sutter）的評論文章，指台灣在美國對抗中國挑戰的大環境下扮演重要角色，美國對台及對中政策不至於受台灣大選結果影響，反而是明年底的美國大選甚為關鍵，若由「美國優先」立場的候選人出線，美國對台政策的連貫性恐將出現轉折。

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美對台對中政策有連貫性

沙特指出，美國對台及對中政策保持連貫性的主要原因，源於美國不斷加強應對中國帶來的嚴峻挑戰，以及台灣在美國應對這些挑戰中的重要作用。過去六年來，保護美國免受中國影響，一直是美國安全、經濟和國家治理的首要任務。在截然不同的民主、共和兩黨政府和國會勢力領導下，這些努力獲得公眾輿論和媒體廣泛認可。台灣更是在引領美國對抗中國野心方面，發揮愈加重要的作用。

沙特羅列中國帶給美國三大挑戰。首先，中國軍力過去卅多年來快速現代化，打破印太地區平衡，助長中國的領土擴張主義，並破壞美國在該地區的同盟和夥伴關係。其次，中國企業在國家支持下掠奪外國智慧財產權，黨國大規模干預市場，削弱國際競爭對手，現在更尋求在高科技產業和軍事領域取代美國。第三，北京利用經濟依賴、安插影響力及對重要基礎設施的控制，迫使人們尊重其偏好，從而使其掠奪性經濟行為和領土擴張合法化。

抗中三挑戰 台對美愈發重要

在美國應對這三大挑戰時，台灣的角色日益重要，不僅因為戰略位置和高科技產業發展，更因為台灣的民主政治、自由市場經濟、對國際規範的尊重，讓美國在尋求保護現有國際秩序上獲得助力。與此同時，北京對台施加軍事、外交和經濟壓力，試圖改變現狀，已促使美國擴大挺台力道。

在此背景下，台灣大選結果不至於左右美國對台和對中政策。若民進黨候選人賴清德當選，料將延續蔡英文的外交路線，使美台關係更加緊密。至於國民黨候選人侯友宜，也在台灣輿論驅動下淡化過去與中國觀點較一致的兩岸政策，並向美國官員和意見領袖保證，將繼續與美合作，為台灣建立防禦韌性，嚇阻中國侵犯。

強化台灣軍事 侯不如賴努力

然而，沙特直言，侯友宜和國民黨的立場仍受部分國會議員和意見領袖質疑，認為侯在強化台灣軍事能力上的努力，可能不如賴清德強而有力。一旦發生這種情況，美國國會的批評聲浪將會增加，甚至批評台灣在美國對抗中國的努力中「搭便車」。

沙特認為，目前共和黨內呼聲最高的前總統川普對中政策反覆無常，加上對盟友的破壞性行為，將阻礙美國抵禦中國挑戰。由於美國總統在外交政策上擁有重大權力，若川普的行為在二○二五年重演，將有利於北京，並對美國及其盟友有害，尤其是台灣。

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