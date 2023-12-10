鐮形細胞貧血症 美FDA通過基因療法
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國食品藥物管理局（FDA）八日批准兩種針對鐮形細胞貧血症的基因療法，盼能就此治癒這種令人痛苦、好發於美國非裔人士的遺傳性血液疾病。這也是美國首度批准以基因療法治療鐮形細胞貧血症。
美國FDA表示，這兩種一次性的基因療法，可用於十二歲與以上的鐮形細胞貧血症重症患者。其中一款療法是福泰製藥公司（Vertex）與基因編輯公司CRISPR Therapeutics製造，也是第一個根據基因編輯工具CRISPR（基因剪刀）的獲准療法；CRISPR發明人在二○二○年因此技術獲得諾貝爾獎。至於另一款基因療法，則是由美國生技公司Bluebird Bio製造，兩種療法治療方式不同。Bluebird說，其藥物的價格要三一○萬美元。
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美國估計有十萬名鐮形細胞貧血症病患，其中約五分之一是重症；該疾病常見於非裔人士，全美每三六五名黑人嬰兒中就有一人出生時罹患該病。鐮形細胞貧血症會影響血紅素，即紅血球中攜帶氧氣的蛋白質；血紅素基因突變導致紅血球變成鐮刀或新月狀，從而阻礙血流與造成難以忍受的疼痛、器官損傷、中風與其他問題；現行療法包括用藥與輸血，唯一永久解方是骨髓移植。
相較之下，新批准的基因療法會永久改變患者血液細胞中的DNA，而且不需要捐贈者；其中福泰製藥的Casgevy療法的目標，是幫助身體重新製造出生時的胎兒血紅素——因為鐮形細胞貧血症患者有缺陷的血紅素，是成人血紅素。而基因編輯工具CRISPR則用來對病患幹細胞進行基因剔除。至於Bluebird的Lyfgenia療法的目標，則是複製經過改造的基因，以協助紅血球產生「抗鐮狀化」的血紅素，以防止或逆轉變形的紅血球。