五角大廈擬組無人機部隊 搶中國生意

美國國防承包商通用原子航空系統公司正與國防部合作開發可由戰鬥機或轟炸機發射的無人機「Longshot」，與美國空軍人類駕駛的飛機配合使用。（美聯社）

2023/12/03 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕華盛頓郵報一日指出，烏克蘭戰爭凸顯低成本無人機部隊在現代戰爭中的價值，促使美國國防部提出「複製機」（replicator）計畫，準備在兩年內採購數千架廉價美製無人機，並建立部隊，希望能為美國無人機製造業注入一劑強心針，從而削弱中國在該市場的優勢。

無人機部隊 規模數千架

美國國防部「國防創新小組」（DIU）主任貝克（Doug Beck）表示，他們已在如何用全新方式調動工業基礎、以支持眼前需求（例如烏克蘭）方面累積大量的學習，而來自中國日益嚴峻的挑戰，更是無人機部隊計畫的推動力。五角大廈「複製機」計畫的目標是，最快在明年底建立規模達數千架的無人機部隊。據了解，「複製機」一詞來自電視影集《星際爭霸戰》中可以憑空變出事物的虛構機器。

請繼續往下閱讀...

五角大廈「聯合人工智慧中心」前戰略主任艾倫說，美軍長期以來一直採購少量頂級無人機，例如價值二．二億美元的「全球鷹」，但烏克蘭戰爭凸顯擁有大量低成本無人機的效用，因為這些無人機可用來執行「有去無回」的任務，「這不僅是加倍投資無人機，更是對無人機『性價比』的重新考量」。

美國軍事策士愈來愈傾向建立大規模廉價自主無人機部隊的策略，以支援人類駕駛的軍機。例如，美方正在開發的「忠誠僚機」，預計與F-35等昂貴新一代戰機並肩飛行。另有多國正在研發能夠繞戰場飛行、並自行轟炸目標的「遊蕩彈藥」（loitering munitions）無人機，已在利比亞、亞美尼亞和烏克蘭等國投入實戰。

然而，華府對「複製機」計畫仍抱持不小質疑，部分原因是該計畫缺乏自己的預算，也不清楚五角大廈是否會每年購足無人機，來維持美國工業基礎的擴張。業界高層則提到，美國無人機廠商不太可能在價格上與中國大疆創新（DJI）匹敵，因為大疆受益於中國官方投資及較低的勞動成本。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法