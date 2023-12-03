五角大廈擬組無人機部隊 搶中國生意
〔編譯孫宇青／綜合報導〕華盛頓郵報一日指出，烏克蘭戰爭凸顯低成本無人機部隊在現代戰爭中的價值，促使美國國防部提出「複製機」（replicator）計畫，準備在兩年內採購數千架廉價美製無人機，並建立部隊，希望能為美國無人機製造業注入一劑強心針，從而削弱中國在該市場的優勢。
無人機部隊 規模數千架
美國國防部「國防創新小組」（DIU）主任貝克（Doug Beck）表示，他們已在如何用全新方式調動工業基礎、以支持眼前需求（例如烏克蘭）方面累積大量的學習，而來自中國日益嚴峻的挑戰，更是無人機部隊計畫的推動力。五角大廈「複製機」計畫的目標是，最快在明年底建立規模達數千架的無人機部隊。據了解，「複製機」一詞來自電視影集《星際爭霸戰》中可以憑空變出事物的虛構機器。
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五角大廈「聯合人工智慧中心」前戰略主任艾倫說，美軍長期以來一直採購少量頂級無人機，例如價值二．二億美元的「全球鷹」，但烏克蘭戰爭凸顯擁有大量低成本無人機的效用，因為這些無人機可用來執行「有去無回」的任務，「這不僅是加倍投資無人機，更是對無人機『性價比』的重新考量」。
美國軍事策士愈來愈傾向建立大規模廉價自主無人機部隊的策略，以支援人類駕駛的軍機。例如，美方正在開發的「忠誠僚機」，預計與F-35等昂貴新一代戰機並肩飛行。另有多國正在研發能夠繞戰場飛行、並自行轟炸目標的「遊蕩彈藥」（loitering munitions）無人機，已在利比亞、亞美尼亞和烏克蘭等國投入實戰。
然而，華府對「複製機」計畫仍抱持不小質疑，部分原因是該計畫缺乏自己的預算，也不清楚五角大廈是否會每年購足無人機，來維持美國工業基礎的擴張。業界高層則提到，美國無人機廠商不太可能在價格上與中國大疆創新（DJI）匹敵，因為大疆受益於中國官方投資及較低的勞動成本。