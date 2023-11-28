延長停火協議 以哈都有意願

哈瑪斯26日再釋放17名人質，包括年僅4歲的美國女童艾丹。艾丹是首位獲釋的美籍人質。（美聯社）

2023/11/28 05:30

〔編譯林家宇、陳成良／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」為期四日的停火協議，於廿八日到期。哈瑪斯已表態希望延長，以色列也稱每釋放十名人質可換取多一天停火，美國和國際社會對此也樂觀其成。「美聯社」引述兩名匿名埃及官員報導，談判目標在於爭取另外四天停火，雙方原則上已經同意，但約旦河西岸的暴力活動使事態複雜化。以色列自戰爭爆發後，已在該地區逮捕上百名巴勒斯坦人，多人遇害。

以色列廿六日再釋放卅九名巴勒斯坦青年；哈瑪斯同日交付國際紅十字會十四名以色列人和三名泰國人，至今總計有六十二人獲釋，代表哈瑪斯掌握的人質尚有約一七○人，按照以國開出的條件可再爭取兩週半停火，但剩下的人質中包含以軍士兵，哈瑪斯可能因此開出更高條件。

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目睹雙親亡 四歲童獲釋 拜登︰她經歷可怕創傷

廿六日獲釋的人質中，包括一名四歲美國女童艾丹（Abigail Edan），以及八十四歲的以色列老婦亞伯拉罕（Elma Avraham）。艾丹是首位獲釋的美籍人質，美國總統拜登表示，艾丹目睹雙親遇害，還被挾為人質，「她經歷可怕的創傷」。

以色列總理納坦雅胡廿六日提及與拜登通電討論人質議題，若有更多人質獲釋，他願意延長停火協議。但他也強調，協議一結束，「我們會回到全副武裝狀態，完成我們的目標，那就是消滅哈瑪斯，確保加薩不會走回頭路，當然也要釋放所有人質」。

短暫停火讓大量救援物資得以進入加薩走廊。參與運輸的聯合國兒童基金會（UNICEF）人員艾爾德向「路透」描述，「人們是如此絕望，你能從成人的眼中看出他們久未進食，孩子們愈來愈瘦」。「人權觀察」（HRW）廿六日指出，根據照片、影片、衛星影像和目擊者、專家說法所得出的結論，十月十七日加薩地區阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）的爆炸事件，是一枚普遍用於巴勒斯坦武裝團體的火箭誤射所致。

加薩衛生部表示，此事造成四七一人喪生，但非保密美國情報估計，死亡人數介於一百到三百人之間。

美軍救援以國遭劫油輪 青年運動隨即發射飛彈

另一方面，一艘載滿磷酸的以色列油輪，廿六日在亞丁灣遭不明武裝份子劫持，部署紅海一帶的美國海軍「勃克級」驅逐艦「梅森號」（USS Mason）展開營救行動，逮捕五名武裝份子，船上廿二名船員全員平安。儘管沒有任何組織承擔責任，但美軍協助該船脫困後，伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）控制區，隨即射出兩枚彈道飛彈，落在梅森號附近。這起事件是以哈衝突爆發以來，第三起與以色列有關的船隻遭到襲擊。

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