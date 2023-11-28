山東醫院欠薪半年 員工喊快餓死

中國全境爆發呼吸道疾病大流行，引起世衛組織高度關注。圖為北京兒童醫院擠滿求診患者。（路透）

2023/11/28 05:30

中國呼吸道疾病大流行 醫療吃緊

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國全境爆發呼吸道疾病大流行，引起世界衛生組織（WHO）高度關注。中國政府廿六日強調，疫情是由流感和已知病原體造成，並未出現新型病毒，也與新冠病毒變異無關。然而在此急需醫療能量之際，傳出山東省煙台市肺科醫院拖欠薪資長達半年之久，前幾年的獎金也沒有發放，員工投訴大嘆「基本生活都沒保障」、「快餓死了」。煙台市芝罘區衛生健康局坦言情況屬實，正與財政局等單位多方協調籌款。

另據香港星島日報報導，河南汝州的婦幼保健院自去年年初起，醫務人員就未領全額工資，迄今拖欠工資已超過一年。儘管受害醫護人員群集抗爭，汝州市衛生健康委員會直言就是沒錢，還說不知道該如何解決。

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多種呼吸道病原體 明春之前恐大流行

北京公衛部門指出，市內主要小兒科醫學中心偵測到的病原體，流感、腺病毒和人類呼吸道融合病毒（RSV），已超越盛行於學齡兒童的肺炎黴漿菌，天津和上海也出現類似走勢。但中國國家衛生健康委員會警告，雖然肺炎黴漿菌對兒童的危害減緩，其他幾種呼吸道病原體可能從現在到明年春季之間，匯聚成一波大流行。

中國國家衛健委指示地方政府加開發燒門診，提升兒童、長者疫苗施打，專注防範學校和照護中心等擁擠場所疾病擴散，並建議民眾戴上口罩。

中國廿三日已應世衛要求提供相關資訊，顯示兒童就醫升高原因為細菌感染、RSV、流感和一般感冒病毒引發的疾病。「美聯社」提到，能夠造成大流行的新流感品種或病毒，通常是由大量無法診斷的呼吸道疾病開始，例如嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和COVID-19。

此外，中國官方堅稱，大量增加的病患尚未超出醫療能量負荷，但有說法指大流行使得北京等北部地區部分醫院應接不暇。衛生機構已要求大眾帶著症狀較輕微的孩子，前往診所或其他設施就診。「彭博」指出，中國當前的情況不免讓外界回想起新冠疫情爆發，擔憂新的病原體出現。

對此，香港大學生物醫學院教授金冬雁表示，若僅有兒童受到感染，很可能是已知病原體造成，因為成人已經歷、適應；若是新的病原體，成人應會是主要感染族群。世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）也說，中國目前呼吸道疾病病例激增幅度，不像新冠病毒疫情之前那麼高，在最近病例中也沒有發現最新或不尋常的病原體。

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