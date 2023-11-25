美海軍軍令部長看中國挑釁 自信有優勢

美國聯邦參議院軍事委員會九月十四日舉行海軍軍令部長弗蘭切蒂任命聽證會。（美聯社檔案照）

2023/11/25 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國海軍軍令部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）廿四日在南韓釜山表示，中國國家主席習近平與美國總統拜登「拜習會」，同意重啟去年八月中方片面切斷的兩國軍方溝通管道一事，令她「非常振奮」並樂見其成，但美方仍須努力與中方合作以穩固下一步，因維持兩軍溝通管道順暢對避免「誤解及誤判」引發可能衝突至關重要。

弗蘭切蒂剛完成上任後首次海外訪問，為期一週接連拜會日本、南韓。她廿四日強調，印度—太平洋地區「仍是美國最重要的優先事項」，「透過共同行動，繼續透過演習、訓練和規劃建立我們的互通性，美國及其所有盟國和夥伴將繼續威懾中國及世界各地其他潛在對手」。

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對美國海軍充滿信心

至於中國近來對在南海作業的美國飛機和船隻進行挑釁和危險舉動，外界擔憂緊張局勢可能升級為衝突，弗蘭切蒂矢言「致力於維護所有國家在國際法允許範圍內安全、負責任地飛行、航行和運營的權利」，「我們希望國際水域的所有海軍，在海面上、下及上空遵守適當軍事行為的規則與規範」。面對中國軍事進展，特別是潛艦和水下監視行動上的進步，她坦言中方的確具有「繼續發展海洋領域和所有其他領域的能力」，但她對美國海軍的主導地位充滿信心。

弗蘭切蒂在聯邦眾議院二日通過任命案後，正式出任海軍軍令部長，為首位擔任國防部軍種首長的女性，也是參謀首長聯席會議首位女性成員。她強調美國將繼續與盟國和夥伴密切合作，「此為我們的戰略優勢，而這是中國所不具備的」。

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