美海軍軍令部長看中國挑釁 自信有優勢
〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國海軍軍令部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）廿四日在南韓釜山表示，中國國家主席習近平與美國總統拜登「拜習會」，同意重啟去年八月中方片面切斷的兩國軍方溝通管道一事，令她「非常振奮」並樂見其成，但美方仍須努力與中方合作以穩固下一步，因維持兩軍溝通管道順暢對避免「誤解及誤判」引發可能衝突至關重要。
弗蘭切蒂剛完成上任後首次海外訪問，為期一週接連拜會日本、南韓。她廿四日強調，印度—太平洋地區「仍是美國最重要的優先事項」，「透過共同行動，繼續透過演習、訓練和規劃建立我們的互通性，美國及其所有盟國和夥伴將繼續威懾中國及世界各地其他潛在對手」。
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對美國海軍充滿信心
至於中國近來對在南海作業的美國飛機和船隻進行挑釁和危險舉動，外界擔憂緊張局勢可能升級為衝突，弗蘭切蒂矢言「致力於維護所有國家在國際法允許範圍內安全、負責任地飛行、航行和運營的權利」，「我們希望國際水域的所有海軍，在海面上、下及上空遵守適當軍事行為的規則與規範」。面對中國軍事進展，特別是潛艦和水下監視行動上的進步，她坦言中方的確具有「繼續發展海洋領域和所有其他領域的能力」，但她對美國海軍的主導地位充滿信心。
弗蘭切蒂在聯邦眾議院二日通過任命案後，正式出任海軍軍令部長，為首位擔任國防部軍種首長的女性，也是參謀首長聯席會議首位女性成員。她強調美國將繼續與盟國和夥伴密切合作，「此為我們的戰略優勢，而這是中國所不具備的」。