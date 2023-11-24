為國服務 中國駭客網攻歐洲擴大

德國智庫指出，與中國政府有關的駭客攻擊活動不僅數量增加，且手法愈加複雜，潛伏時間可長達五年之久，以達成政府的戰略目標。（美聯社檔案照）

2023/11/24 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐洲研究中國問題的知名智庫—德國「墨卡托中國研究中心」（MERICS）廿二日發表報告，指出與中國政府有關的駭客攻擊活動不僅數量增加，且手法愈加複雜，對歐洲長期繁榮構成風險。這些攻擊活動通常是為了長期存取目標系統，潛伏時間可長達五年之久，以達成政府的戰略目標。

德智庫指潛伏時間可達五年之久

報告指出，中國是歐洲網路攻擊的主要來源之一，並有可觀證據顯示，其中許多網路威脅行為者都與解放軍、國家安全部、公安部等政府機關有直接關係；也有證據顯示，政府為駭客執行攻擊行動提供財務上的支持。

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不同於俄羅斯或北韓駭客旨在造成破壞或獲取金錢，中國的網路攻擊更具有戰略性，是為國家戰略目標服務，包括科技創新，為併購採購取得訊息、打擊異議人士，以及從外國政府刺探情報等。中國的駭客活動不僅數量增加，手法也愈加複雜，且利用多種不同方式，隱匿活動行蹤，包括僅傳輸少量數據，使其更難以被追蹤來源。

報告指出，與中國政府有關的駭客，通常透過與國安部地方分支機構有鬆散聯繫的空殼公司，來為政府工作；政府也加強培養網路安全人力，一期工程於今年完工的武漢「國家網路安全人才與創新基地」，便凸顯了政府的重視。

武漢蓋網安基地 培養駭客

國家網路安全與人才創新基地於二○一七年八月開工，號稱總投資金額達二一六億人民幣（約九六七億台幣），其中包括網路安全學院、培訓學院和研究院。報告指出，當局也在佔地四十平方公里的基地，加強訓練大批效忠中共的網軍部隊，強化網路安全和駭攻行動。

德國企業遭到中國駭客攻擊的情況也大幅增加。報告引述「德國資訊商業通訊新媒體公會」（Bitkom）去年發表的報告，指出二○二一年遭駭客攻擊的企業，有卅％辨識出至少一次攻擊來自中國，但比率去年已經升高到四十三％。

「德國之聲」報導，這份報告作者赫梅迪向德國「商報」表示，「中國在歐洲的（駭客）攻擊經常是長期的」，盡可能長期留在系統內，為發起行動做準備，且手法日益專業化，使得即使是擁有龐大網路安全部門的企業，也愈加難以發現中國的駭客攻擊。

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