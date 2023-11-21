防中擴張 菲拉攏鄰國 建立南海準則

菲律賓總統小馬可仕十九日在檀香山「井上健-亞太安全研究中心」論壇發表談話，表示南海情勢因中國在爭議海域的擴張變得更加危急。（美聯社）

2023/11/21 05:30

小馬可仕︰絕不會讓給外國勢力任何一寸領土

〔編譯林家宇／綜合報導〕菲律賓總統小馬可仕結束舊金山亞太經濟合作會議（APEC）行程，回程停留夏威夷與美軍領導層和菲國僑民社群會面之際，十九日在檀香山「井上健—亞太安全研究中心」論壇發表談話，提到南海情勢因中國在爭議海域的擴張變得更加危急，加上與中國協商「南海行為準則」進度停滯不前，因此菲國決定先和馬來西亞、越南等國協商制定規範。

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小馬可仕指出，中國著眼的沙洲、環礁已進逼菲律賓海岸，最近一處距離僅一一一公里，但他「絕對不會讓給外國勢力任何一寸領土」。小馬可仕還提到，美軍印太司令部司令阿基里諾向他展示的模型可看出，「南海正緩慢地轉變為軍事基地」。美國指控中國在南海將數個島礁軍事化，設置反艦、防空飛彈系統，以及雷射、干擾設備和戰鬥機。

小馬可仕直言，美國是菲律賓的主要夥伴，馬尼拉當局也尋求與澳洲、日本和南韓等共享理念和價值觀的國家強化關係。小馬可仕廿四日在APEC場邊與中國國家主席習近平會晤，討論降低南海緊張情勢的方法，並就菲律賓與中國船隻對峙衝突與漁民困境表達關切。

東南亞國協（ASEAN）和中國最早從二○○二年起，便試圖建立制定行為準則的協商架構，雖然各方都承諾加快進度，但相關進展極為緩慢。因此，小馬可仕說，菲國已與同樣在南海有主權爭議的國家接觸，自行制定行為準則，並期許進一步擴大至其他ASEAN成員國。

菲民團擬出動40艘船赴南海運補

與此同時，據中央社報導，即使官方加以勸阻，由菲律賓多個團體組成的「這是我們的」（Atin Ito）聯盟，宣布將在十二月五日出動四十艘漁船，將民眾捐贈的物資運送到在仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁，中國稱仁愛礁）的擱淺報廢登陸艦「馬德雷山號」，創下民間主導仁愛暗沙運補的首例。馬德雷山號做為菲方宣示主權的象徵，近期運補作業屢次受到中國干擾。

澳總理批中艦傷人有損兩國關係

另一方面，澳洲海軍護衛艦「土烏巴艦」（HMAS Toowoomba）十四日在日本專屬經濟區（EEZ）派遣潛水員執行任務時，在中國海軍驅逐艦「寧波號」逼近下，為艦載聲納脈衝所傷。澳洲總理艾班尼斯廿日首次對此發表談話，批評中方船艦行為「危險、不安全、不專業」，此事有損澳中關係，但不願表明是否曾在APEC峰會期間當面向中國國家主席習近平提及此事。澳洲內政部長歐尼爾也未直接回應兩國領袖是否論及此事，引發反對黨國會議員批評。

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