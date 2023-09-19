抗衡中國 印度增購軍艦 擬2035年達200艘

印度海軍正添購68艘軍艦，目標是在2035年達到200艘軍艦的規模，以反制中國在印度洋的擴張野心。圖為印度海軍新型匿蹤巡防艦「馬亨德拉吉里號」（Mahendragiri）本月1日下水。（歐新社）

2023/09/19 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度最大英文報紙「印度時報」十八日報導，印度海軍正在添購六十八艘軍艦，目標是在二○三五年達到兩百艘軍艦的規模，以反制中國在印度洋的擴張野心。此外，印度將根據協議，承擔美軍艦艇在印度洋的後勤維修工作。

報導引述消息人士指出，新購軍艦包括將在印度製造的八艘護衛艦、九艘潛艦、五艘研究艦，以及兩艘多用途船艦，採購預算約兩兆盧比（約七六八三億台幣）。

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印度海軍目前擁有一三二艘軍艦，匿名消息人士說，雖然逐年會有新艦加入，但由於老舊軍艦也逐漸淘汰，到了二○三○年，印度軍艦總數可能約一五五艘至一六○艘。印度海軍的目標是在二○三五年前擁有一七五艘至兩百艘軍艦，以取得可靠的戰略影響力、機動力及調度力。

中國目前有355艘軍艦

消息人士表示，中國海軍過去十年有一五○艘新艦服役，現役軍艦及潛艦已達三五五艘，未來五年可能增至五五五艘，預料中國航空母艦屆時將頻繁在印度洋活動。

據報導，印度目前擁有兩艘航空母艦，建造第三艘航空母艦的計畫尚未獲得批准，而去年九月服役的國造航艦「維克蘭特號」（INS Vikrant），仍需數月才能具備戰鬥能力；另一艘是以俄羅斯「高希柯夫海軍上將號」（Admiral Gorshkov）改裝而成的「維克拉瑪蒂亞號」（INS Vikramaditya）。此外，印度海軍還將添購戰機、直升機、無人機及其他功能飛機。

報導指出，中國海軍正積極尋求於海外開設基地，除了在非洲吉布地、巴基斯坦喀拉蚩與瓜達爾等港口之外，最近也可能在柬埔寨的雲壤（Ream）設點，以解決航行印度洋的後勤挑戰。

在此同時，美國尋求將印度變成南亞地區的海軍艦艇補給和維護中心，以填補美國在印太地區抗衡中國時面臨的戰備缺口。據「美國海軍研究協會新聞」（USNI News）報導，根據美印本月稍早在新德里廿國集團（G20）峰會期間發表的聯合聲明，印度將成為美國海軍在印太地區資產的維護中心。

報導指出，美國總統拜登和印度總理莫迪發表的聯合聲明，強調美國海軍與印度國營馬札岡船塢公司（Mazagon Dock）於八月簽署的船舶維修總協議。這是今年美國海軍和印度造船廠簽訂的第二份協議；今年六月美方與印度L&T集團已達成首份協議。這兩家造船廠負責建造印度海軍最大、最先進的軍艦，因此對於維護美軍船艦已具備技術基礎。

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