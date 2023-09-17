北韓恐供俄152毫米砲彈 美參聯主席：影響不大

金正恩胞妹金與正隨團訪俄被拍到手持法國名牌「迪奧」提包。韓媒稱此提包大型款售價約廿三萬台幣。（法新社、路透）

2023/09/17 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕北韓領導人金正恩持續參訪俄國之際，美國參謀首長聯席會議主席密利十六日抵達挪威參加北約組織會議時表示，俄國總統普廷與金正恩會談後，可能促使北韓提供俄國蘇聯時期的一五二毫米砲彈，但目前尚不清楚時間與數量。不過，密利認為，即使北韓提供俄國砲彈，也無法對烏克蘭戰爭帶來決定性的的影響。

密利告訴記者，他不想太過於低估北韓軍武援俄的結果，但是，「這會產生巨大的影響嗎？」、「這會產生決定性的作用嗎？」，「我對此持懷疑態度」。

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北韓中央通訊社十六日報導，金正恩十五日抵達俄國遠東地區主要工業城市阿穆爾河畔共青城，參觀俄國最大飛機製造商「阿穆爾河畔共青城加加林飛機製造廠」。俄國十六日發布的影片進一步顯示，金正恩接著在十六日抵達俄國濱海邊疆區首府海參崴，於克涅維基軍機場參觀俄國可攜核武的最先進戰略轟炸機，以及核彈頭、傳統彈頭皆可攜的「匕首」高超音速空射飛彈。

俄國國防部長邵伊古十六日親自接待金正恩參觀配有「匕首」的米格三一超音速攔截機，以及TU-160、TU-95與TU-22M3三款戰略轟炸機。他告訴金正恩，「戰略轟炸機可以從莫斯科飛往日本，然後再返回」；金正恩接著詢問如何從機上發射飛彈，不時點頭微笑。之後金正恩又登上俄國太平洋艦隊的薩波什尼科夫元帥號驅逐艦參觀，俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫親自向金正恩解釋戰艦的運作以及所攜帶的「口徑」巡弋飛彈。「匕首」與「口徑」都是俄軍用來攻擊烏克蘭的武器。

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