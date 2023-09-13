傷害中華民族感情要罰 中國網民罵翻

中國人民代表大會官網一日發布新版《治安管理處罰法》徵求意見稿，其中第卅四條規定「有損中華民族精神、傷害中華民族感情」的行為必須予以處罰，引發眾怒。（美聯社檔案照）

2023/09/13 05:30

中國新版《治安管理處罰法》徵求意見稿

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國人民代表大會官網一日發布新版《治安管理處罰法》徵求意見稿，其中第卅四條規定「有損中華民族精神、傷害中華民族感情」的行為必須予以處罰，引發眾怒，截至十一日累積逾八．二萬條回應。在官方媒體一致緘默下，部分媒體人在網路開砲質疑「誰能夠代表中華民族」，「是黨的代表，還是政府官員或者執法人員，還是血氣方剛熱情可嘉但急於衝動和偏激型小粉紅。」

引發眾怒 官媒靜悄悄

《中華人民共和國治安管理處罰法（修訂草案）》第一條聲稱，為「維護社會治安秩序，保障公共安全，保護公民、法人和其他組織的合法權益，規範和保障公安機關及其人民警察，依法履行治安管理職責，制定本法。」其中第卅四條規定「有下列行為之一的，處五日以上十日以下拘留或者一千元以上三千元以下罰款；情節較重的，處十日以上十五日以下拘留，可以並處五千元以下罰款」。

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如何定義受到傷害

違規內容包括：在公共場所或者強制他人在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌；製作、傳播、宣揚、散布有損中華民族精神、傷害中華民族感情的物品或者言論；此外，也不准對英雄烈士有否定、侮辱、誹謗等褻瀆行為。

彭博報導，許多網友質疑，該條界定範圍過於模糊空泛，如何定義或得知民族感情受到傷害？中華民族的感情應該堅韌有力，為何會輕易地被服飾、標誌給傷害？

河南省高平市廣播電視台評論人希藍指出，「中華民族」做為一個「主體是體會不到感情的…而能夠體會到情感的是每一個自然人，所以傷害民族感情，最終的判斷傷害結果，還是要落實到具體的人…」；惟不同執法人員對同一件事的看法存在極大爭議，究竟「誰能夠代表中華民族」。

「自由亞洲電台」（RFA）指出，「傷害中華民族感情」相關規定，範圍過大，定義不清，執法時難以辨明違法實質；也侵害公民基本權益，違反憲法精神。但曾任中國派出所副所長的李姓民眾告訴RFA，「將來此法毫無疑問會被執法者濫用，你的言論對政府不利，他就會來治你」，目前所謂徵求意見只是一種形式而已。

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