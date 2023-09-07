在北戴河臭罵習? 王丹不信中共元老能耐

日本媒體引述消息人士報導，中國國家主席習近平在今年夏天的北戴河會議上，遭到以前國家副主席曾慶紅為首的退休元老當面斥責。（法新社檔案照）

2023/09/07 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國國家主席習近平將不出席在印度新德里舉行的廿國集團（G20）峰會，日經亞洲（Nikkei Asia）社論撰稿人、前中國分社社長中澤克二引述消息人士說法指出，習近平在今年夏天的北戴河會議上，遭到以前國家副主席曾慶紅為首的退休元老當面斥責，顯示中國國內政局出現動蕩跡象。

現年八十四歲的曾慶紅是已故前中共總書記江澤民的親信，據稱元老們向習近平說，如果不對政治、經濟、社會動盪採取有效因應措施，將失去人民支持，對中共統治構成威脅。

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習被爆向親信討拍 怪前任丟下爛攤子

而習近平在遭到元老批評後，向他提拔的親信討拍，聲稱他承接鄧小平、江澤民及胡錦濤留下的所有問題，「過去十年我一直在解決這些問題，但問題沒有解決，難道要怪我嗎？」消息人士指稱，在這次北戴河會議前，元老們已先召開會議，總結他們的意見，只有部分人士前往北戴河。

中國經濟正以七○年代末「改革開放」以來前所未見的方式衰退，房地產業陷入混亂，青年失業率惡化到停止發布數據。此外，解放軍火箭軍兩名高階將領遭整肅、解職的消息在七月曝光後，軍方陷入騷亂。與此同時，外交部長秦剛也因不明原因被免職，各種臆測持續蔓延。這些動盪讓許多在中國經濟崛起期間領導中共的元老感到憂心。

不過，中國民運人士王丹質疑，「中共元老如果有這個實力，根本就不會讓習近平連任，或眼看著他清洗自己的親信。」而且，「中共元老們早就被保護性隔離，不太可能像這篇媒體報導的那樣，先在北京秘密集會，才派代表去斥責習近平。」

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