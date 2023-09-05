與中競爭印度洋 美重返塞席爾

美國和中國為擴大在印太地區的影響力，積極拉攏位居重要戰略地位的島國，包括印度洋地區的非洲門戶塞席爾共和國。（路透檔案照）

2023/09/05 05:30

〔編譯林家宇、孫宇青／綜合報導〕美國和中國近年為擴大在印太地區的影響力，積極拉攏位居重要戰略地位的島國，包括印度洋地區的非洲門戶塞席爾（Seychelles）。美國自一九九六年撤出該國後，數十年的空隙由中國遞補，如今美國亟欲重新建立對塞席爾的影響力，也讓該國繼美蘇冷戰後，再次於兩大強權爭奪勢力範圍中扮演舉足輕重的角色。

華盛頓郵報三日報導，塞席爾是從印度洋前往非洲的必經門戶，讓這個人口僅約十萬的非洲最小國家，呈現高度重要性。冷戰高峰期間，美國空軍在此建立追蹤站監控蘇聯衛星運作，但蘇聯解體後，美國便以預算考量為由，拆除軍事設施並關閉使館。而自美國離開至今年六月重開大使館的廿七年期間，中國積極參與塞席爾發展，包括興建國會大廈、最高法院、學校、醫院、低收入戶住房及其他生活娛樂設施，孔子學院也在當地教授中文，贏得自覺遭美國拋棄的塞席爾民眾好感。

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印度洋是全球最重要的戰略水域之一，運輸點佔全球海運的八十％，而海洋貿易又佔全球貿易的八十％。更關鍵的是，中國能源進口有八十％仰賴印度洋。中國二○一七年在印度洋西北部的吉布地開闢第一個海外軍事設施，並考慮於包括塞席爾在內的五個印度洋國家興建更多軍事基地。

儘管中國在塞席爾投注大量資源，但是否產生實際影響力仍有待觀察。例如，美國近期在聯合國發起譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議中，塞席爾投票支持；二○一一年美國在塞席爾機場建立秘密無人機基地，協助針對索馬利亞和葉門的反恐行動，同年，中國和塞席爾商議建造海軍設施一事告吹，顯示北京當局試圖在當地取得影響力的效果似乎並不顯著。

美越關係擬升至「最高層級」

另一方面，美國總統拜登預計十日訪問越南首都河內，藉由此行促使越南將與美國的外交關係，提升到媲美中國、俄羅斯的最高層級，即「全面戰略合作夥伴」，但此舉可能觸怒北京，對美越商業的影響也不明朗。專家認為，越南領導階層可能認定，現在就是提升對美關係的最佳時機，因為越中關係未來可能惡化。

據了解，支持越南成為半導體產業的樞紐，是華府提出的誘因之一，能源則是另一個美越可能加強合作的領域，因為越南準備投入液化天然氣和離岸風電事業。此外，飛機製造商波音公司和能源公司AES，也可能在拜登訪越期間公布對越投資計畫。「華盛頓郵報」指出，美越關係升級也將促進兩國的防禦和安全合作，雙方將增加美軍航空母艦訪越、聯合軍事演習和軍售等交流。

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